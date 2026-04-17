Las mil y una del "ladrón de los guantes": los antecedentes del peligroso delincuente, tras desvalijar una casa en Santa Lucía
El hecho ocurrió este jueves por la tarde en el barrio Brisas del Sauce, en Santa Lucía, donde el delincuente volvió a ser detenido tras un nuevo robo. Había salido del Penal de Chimbas en marzo y quedó nuevamente a disposición de la UFI Flagrancia.
De acuerdo a la investigación, el sospechoso esperó a que los moradores se retiraran del domicilio y, pocos minutos después, ingresó a la vivienda. En un lapso de aproximadamente 20 minutos, sustrajo distintos elementos del interior y los fue retirando de a poco, ocultándolos en un descampado ubicado en la parte trasera del barrio.
El hecho fue caratulado como robo agravado y quedó a disposición de la UFI Flagrancia. Escudero fue detenido y permanece alojado en los calabozos de la Comisaría 5ª. Fuentes oficiales confirmaron que el sujeto había recuperado la libertad en marzo de este año, tras haber estado detenido en el Penal de Chimbas.
En aquella ocasión, el delincuente intentó darse a la fuga por el fondo de su vivienda, que daba a un descampado, pero fue reducido a pocos metros. Su apodo, “ladrón de los guantes”, se debe a la particularidad de cometer sus robos utilizando guantes, una práctica que, según investigadores, mantenía de forma sistemática.
Con 41 años, Escudero arrastra antecedentes desde 2004, con múltiples causas por robo y encubrimiento agravado. En ese momento, la Justicia había revocado beneficios que gozaba, como las salidas transitorias, y ordenado su detención.
En ese proceso, Escudero admitió su responsabilidad en los hechos: uno vinculado a la tenencia de un celular robado y otro por ingresar a una vivienda de Santa Lucía, de donde sustrajo un televisor, una tablet, una minipimer y un parlante. En ese caso, su accionar también había quedado registrado por cámaras de seguridad, lo que resultó clave para su detención.
Además, fue declarado reincidente, lo que implicaba restricciones en el acceso a beneficios de excarcelación.