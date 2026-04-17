Las mil y una del "ladrón de los guantes": los antecedentes del peligroso delincuente, tras desvalijar una casa en Santa Lucía

El historial delictivo de Maximiliano Javier Escudero, conocido en el ambiente como el “ladrón de los guantes”, volvió a quedar en evidencia tras un nuevo hecho ocurrido en la tarde de este jueves en Santa Lucía. Según informaron fuentes policiales, un efectivo de la Casilla Pellegrini fue comisionado al barrio Brisas del Sauce luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un sujeto que trasladaba un televisor dentro del complejo . Al llegar, los uniformados comenzaron a reconstruir lo sucedido y detectaron una maniobra que ya parece repetirse en el accionar del delincuente.

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De acuerdo a la investigación, el sospechoso esperó a que los moradores se retiraran del domicilio y, pocos minutos después, ingresó a la vivienda. En un lapso de aproximadamente 20 minutos, sustrajo distintos elementos del interior y los fue retirando de a poco, ocultándolos en un descampado ubicado en la parte trasera del barrio.

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El hecho fue caratulado como robo agravado y quedó a disposición de la UFI Flagrancia. Escudero fue detenido y permanece alojado en los calabozos de la Comisaría 5ª. Fuentes oficiales confirmaron que el sujeto había recuperado la libertad en marzo de este año, tras haber estado detenido en el Penal de Chimbas.

Un prontuario que se repite

El nombre de Escudero no es nuevo para la Policía ni para la Justicia. En octubre de 2025 ya había sido recapturado en Santa Lucía, en un operativo conjunto entre personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, la Brigada de Comisaría 5ª y la Unidad Operativa Alto de Sierra Este.

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En aquella ocasión, el delincuente intentó darse a la fuga por el fondo de su vivienda, que daba a un descampado, pero fue reducido a pocos metros. Su apodo, “ladrón de los guantes”, se debe a la particularidad de cometer sus robos utilizando guantes, una práctica que, según investigadores, mantenía de forma sistemática.

Con 41 años, Escudero arrastra antecedentes desde 2004, con múltiples causas por robo y encubrimiento agravado. En ese momento, la Justicia había revocado beneficios que gozaba, como las salidas transitorias, y ordenado su detención.

Condena y reincidencia

El prontuario delictivo también incluye una condena dictada en diciembre de 2024, cuando fue sentenciado a un año y tres meses de prisión efectiva por delitos de robo y encubrimiento en concurso real.

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En ese proceso, Escudero admitió su responsabilidad en los hechos: uno vinculado a la tenencia de un celular robado y otro por ingresar a una vivienda de Santa Lucía, de donde sustrajo un televisor, una tablet, una minipimer y un parlante. En ese caso, su accionar también había quedado registrado por cámaras de seguridad, lo que resultó clave para su detención.

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Además, fue declarado reincidente, lo que implicaba restricciones en el acceso a beneficios de excarcelación.