sábado 4 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comisaría 5°

Capturaron en Santa Lucía a dos peligrosos delincuentes: uno es el "ladrón de los guantes" y el otro tenía pedido de captura

En dos procedimientos distintos, la Policía recapturó a Maximiliano Escudero, quien utilizaba guantes para robar, y a Alexis Gutiérrez, quien estaba prófugo por un robo tipo arrebato. Ambos quedaron alojados en Comisaría 5ª a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
De izquierda a derecha, Maximiliano Javier Escudero y Alexis Edgar Gutiérrez.

De izquierda a derecha, Maximiliano Javier Escudero y Alexis Edgar Gutiérrez.

En dos operativos distintos realizados en Santa Lucía, la Policía de San Juan logró la detención de dos delincuentes con frondosos antecedentes. Uno de ellos es conocido en el ambiente delictivo como el “ladrón de los guantes”, mientras que el otro tenía un pedido de captura vigente por un violento robo tipo arrebato.

Lee además
orrego participo de la inauguracion de la renovacion integral de la plaza heroes de malvinas
En Santa Lucía

Orrego participó de la inauguración de la renovación integral de la Plaza Héroes de Malvinas
conoce al buchon, el preso que escapo de una dependencia policial y fue recapturado siete horas despues
Fuga en Santa Lucía

Conocé al "Buchón", el preso que escapó de una dependencia policial y fue recapturado siete horas después

El primer procedimiento se concretó el pasado viernes, cuando efectivos de la UFI Delitos contra la Propiedad, junto a la Brigada de Comisaría 5ª y la Unidad Operativa Alto de Sierra Este, recapturaron a Maximiliano Javier Escudero en inmediaciones de Ruta 20, a la altura del kilómetro 4. Según informaron fuentes judiciales, Escudero intentó escapar por la parte trasera de su domicilio -que da a un descampado-, pero fue reducido a pocos metros.

Escudero, de 41 años, arrastra un extenso prontuario desde el 2004, con múltiples causas por robo y encubrimiento agravado. Su apodo de “ladrón de los guantes” proviene de la particularidad de que siempre utilizaba guantes en sus robos, indicaron fuentes policiales a este diario. La jueza Lidia Reverendo revocó el beneficio de salidas transitorias, decretó su rebeldía y ordenó su inmediata detención. Actualmente permanece alojado en los calabozos de Comisaría 5ª.

El segundo caso se registró el jueves 2 de octubre. Tras dos meses de investigaciones, la Brigada de Comisaría 5ª localizó y arrestó a Alexis Edgar Gutiérrez en el interior del asentamiento Pedro Echagüe, también en Santa Lucía. El difícil acceso a la zona había demorado su captura.

Gutiérrez tenía un pedido de captura vigente por un robo modalidad arrebato ocurrido en 2024, por lo cual el juez Ricardo Grossi ya había declarado su rebeldía y ordenado su detención el pasado 6 de agosto. Finalmente, fue atrapado y quedó a disposición del Sistema Especial de Flagrancia.

Ambos delincuentes fueron trasladados a los calabozos de Comisaría 5ª, a disposición de la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

Un preso pidió ir al baño, se fugó de la subcomisaría de Santa Lucía y horas más tarde lo recapturaron

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

Filtraron la llamada de la amenaza de bomba a una escuela en Santa Lucía

Nueva amenaza de bomba en una escuela, esta vez en Santa Lucía

Dos menores de 16 años quisieron robar una "Lamborghini" y terminaron atrapados en Pocito

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado

Dolor por la muerte de una joven en Jáchal y el comunicado del gimnasio

Quién es el acusado del asesinato en el barrio Echeverría y su impactante prontuario delictivo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asesinaron a una mujer tras una balacera en capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa
Barrio Echeverría

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa
Barrio Echeverría

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa

En plena primavera, cuánto valen los telos en San Juan
Relevamiento hot

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado
Conmoción en Capital

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital
Crimen en el B° Echeverría

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital

Quién es el acusado del asesinato en el barrio Echeverría y su impactante prontuario delictivo
Capital

Quién es el acusado del asesinato en el barrio Echeverría y su impactante prontuario delictivo

Te Puede Interesar

Tras la desaparición en Chimbas, los gamers sanjuaninos hablaron: así es el mundo del Free Fire y los peligros por posibles casos de grooming video
Informe

Tras la desaparición en Chimbas, los gamers sanjuaninos hablaron: así es el mundo del Free Fire y los peligros por posibles casos de grooming

Por David Cortez Vega
Noche roja en San Juan: por qué el cielo se iluminó y los videos que circulan
Impactante

Noche "roja" en San Juan: por qué el cielo se iluminó y los videos que circulan

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado
Conmoción en Capital

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado

San Martín buscará oxígeno ante Instituto, en un partido clave para seguir con vida en la categoría
Torneo Clausura

San Martín buscará oxígeno ante Instituto, en un partido clave para seguir con vida en la categoría

El padre Rómulo Cámpora anunció esta semana que dejará de ser capellán de la Policía de San Juan.
Tiempo de reemplazo

Tras la salida del Padre Rómulo Cámpora de la Capellanía de la Policía de San Juan, el paso a paso para elegir a su sustituto