Capturaron en Santa Lucía a dos peligrosos delincuentes: uno es el "ladrón de los guantes" y el otro tenía pedido de captura

En dos operativos distintos realizados en Santa Lucía , la Policía de San Juan logró la detención de dos delincuentes con frondosos antecedentes. Uno de ellos es conocido en el ambiente delictivo como el “ ladrón de los guantes ”, mientras que el otro tenía un pedido de captura vigente por un violento robo tipo arrebato.

El primer procedimiento se concretó el pasado viernes, cuando efectivos de la UFI Delitos contra la Propiedad, junto a la Brigada de Comisaría 5ª y la Unidad Operativa Alto de Sierra Este, recapturaron a Maximiliano Javier Escudero en inmediaciones de Ruta 20, a la altura del kilómetro 4. Según informaron fuentes judiciales, Escudero intentó escapar por la parte trasera de su domicilio -que da a un descampado-, pero fue reducido a pocos metros.

Escudero, de 41 años, arrastra un extenso prontuario desde el 2004, con múltiples causas por robo y encubrimiento agravado. Su apodo de “ladrón de los guantes” proviene de la particularidad de que siempre utilizaba guantes en sus robos, indicaron fuentes policiales a este diario. La jueza Lidia Reverendo revocó el beneficio de salidas transitorias, decretó su rebeldía y ordenó su inmediata detención. Actualmente permanece alojado en los calabozos de Comisaría 5ª.

El segundo caso se registró el jueves 2 de octubre. Tras dos meses de investigaciones, la Brigada de Comisaría 5ª localizó y arrestó a Alexis Edgar Gutiérrez en el interior del asentamiento Pedro Echagüe, también en Santa Lucía. El difícil acceso a la zona había demorado su captura.

Gutiérrez tenía un pedido de captura vigente por un robo modalidad arrebato ocurrido en 2024, por lo cual el juez Ricardo Grossi ya había declarado su rebeldía y ordenado su detención el pasado 6 de agosto. Finalmente, fue atrapado y quedó a disposición del Sistema Especial de Flagrancia.

Ambos delincuentes fueron trasladados a los calabozos de Comisaría 5ª, a disposición de la Justicia.