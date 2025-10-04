Valenciano lo dio todo, pero no pudo contra el poderoso Barcelona: habrá choque de europeos en la final del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines cumplió con su cuarta jornada, que en el inicio de la segunda fase tuvo dos partidos en la lucha del quinto al octavo puesto, y los otros dos encuentros de instancias de semifinales. De esta manera ya se conoce quiénes jugarán la final del torneo internacional, y qué equipos pelearán por la tercera, quinta y séptima posición.

El certamen se disputa en el Aldo Cantoni, y cuenta con la organización del Gobierno de San Juan, la Agencia Deportes San Juan y World Skate, con el acompañamiento de la Federación Sanjuanina de Patín y la Confederación Argentina de Patinaje.

ANDES TALLERES (ARGENTINA) VS SAN JORGE (CHILE)

En el partido 1 de la jornada, correspondiente a uno de los encuentros del quinto al octavo puesto, los chilenos derrotaron a los mendocinos por 2-1. Lautaro Luna y Matías Morales marcaron para el equipo ganador, mientras que Juan Cruz Tamborindegui había abierto el marcador para Andes Talleres. San Jorge tendrá como rival el domingo a Olimpia en duelo por el 5° puesto, desde las 12:00, y antes Andes Talleres enfrentará a Melbourne, a partir de las 9:30, por el 7° puesto.

Andes Talleres (Argentina) 1 - San Jorge (Chile) 2

Andes Talleres: Juan Cruz Tamborindegui (1)

San Jorge: Lautaro Luna (1), Matías Morales (1)

OLIMPIA (ARGENTINA) VS MELBOURNE (AUSTRALIA)

En el partido 2 de la jornada, correspondiente a uno de los encuentros del quinto al octavo puesto, los locales vencieron 6-3 a los visitantes, y con este resultado jugarán este domingo por el quinto puesto, desde las 12:00, frente a San Jorge de Chile. Por otro lado, Melbourne enfrentará por el séptimo puesto a Andes Talleres de Mendoza, a partir de las 9:30.

Olimpia (Argentina) 6 - Melbourne (Australia) 3

Olimpia: Francisco Mas (3), Octavio Ortar (1), Gonzalo Acosta (1), Federico Ortiz (1)

Melbourne: Facundo Peralta (2), William Hoey (1)

SPORTING CLUB (PORTUGAL) VS BARCELOS (PORTUGAL)

En duelo de equipos portugueses en una de las semifinales, Sporting Club se quedó con el triunfo por 3 a 1 y el pase a la final de este domingo a partir de las 20:30.

Sporting Club (Portugal) 3 - Barcelos (Portugal) 1

Sporting: Alessandro Verona (1), Roc Pujadas (1), Gonzalo Romero (1)

Barcelos: Miguel Vieira (1)

BARCELONA (ESPAÑA) VS CENTRO VALENCIANO (ARGENTINA)

El último encuentro de la jornada 4, que correspondió a la otra llave de semifinales, enfrentó a Barcelona de España con uno de los locales, Centro Valenciano. El conjunto blaugrana impuso su jerarquía ante un equipo de “La Barraca”, que le hizo frente con juego y garra para intentar sacar un resultado positivo. Fue victoria del culé por 4 a 0.

Barcelona (España) 5 – Centro Valenciano 0

Barcelona: Sergi Aragonés (2) Ferran Font (1) Ignacio Albart (1) Sergi Llorca (1)

Centro Valenciano: -

Domingo 5 de Octubre - Segunda Fase

09:30 hs – 7° y 8° puesto: Melbourne vs Andes Talleres

12:00 hs – 5° y 6° puesto: San Jorge vs Olimpia

17:30 hs – 3° y 4° puesto: Barcelos vs Valenciano

20:30 hs – FINAL: Barcelona vs Sporting Lisboa