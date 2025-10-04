sábado 4 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hockey sobre patines

Valenciano lo dio todo, pero no pudo contra el poderoso Barcelona: habrá choque de europeos en la final del Mundial de Clubes

Este sábado se conocieron los equipos que definirán el certamen internacional, y aquellos que pelearán por el tercer, quinto y séptimo puesto respectivamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-04 at 21.55.53
WhatsApp Image 2025-10-04 at 21.55.52 (1)
WhatsApp Image 2025-10-04 at 21.55.52
WhatsApp Image 2025-10-04 at 21.55.51
WhatsApp Image 2025-10-04 at 21.55.50

El Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines cumplió con su cuarta jornada, que en el inicio de la segunda fase tuvo dos partidos en la lucha del quinto al octavo puesto, y los otros dos encuentros de instancias de semifinales. De esta manera ya se conoce quiénes jugarán la final del torneo internacional, y qué equipos pelearán por la tercera, quinta y séptima posición.

Lee además
el insolito motivo por el que la barrabrava de san martin casi provoca la suspension del partido con instituto
De no creer

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto
romagnoli y una respuesta clave sobre su futuro en san martin: tengo fuerzas para seguir
Declaraciones

Romagnoli y una respuesta clave sobre su futuro en San Martín: "Tengo fuerzas para seguir"

El certamen se disputa en el Aldo Cantoni, y cuenta con la organización del Gobierno de San Juan, la Agencia Deportes San Juan y World Skate, con el acompañamiento de la Federación Sanjuanina de Patín y la Confederación Argentina de Patinaje.

ANDES TALLERES (ARGENTINA) VS SAN JORGE (CHILE)

En el partido 1 de la jornada, correspondiente a uno de los encuentros del quinto al octavo puesto, los chilenos derrotaron a los mendocinos por 2-1. Lautaro Luna y Matías Morales marcaron para el equipo ganador, mientras que Juan Cruz Tamborindegui había abierto el marcador para Andes Talleres. San Jorge tendrá como rival el domingo a Olimpia en duelo por el 5° puesto, desde las 12:00, y antes Andes Talleres enfrentará a Melbourne, a partir de las 9:30, por el 7° puesto.

Andes Talleres (Argentina) 1 - San Jorge (Chile) 2

Andes Talleres: Juan Cruz Tamborindegui (1)

San Jorge: Lautaro Luna (1), Matías Morales (1)

OLIMPIA (ARGENTINA) VS MELBOURNE (AUSTRALIA)

En el partido 2 de la jornada, correspondiente a uno de los encuentros del quinto al octavo puesto, los locales vencieron 6-3 a los visitantes, y con este resultado jugarán este domingo por el quinto puesto, desde las 12:00, frente a San Jorge de Chile. Por otro lado, Melbourne enfrentará por el séptimo puesto a Andes Talleres de Mendoza, a partir de las 9:30.

Olimpia (Argentina) 6 - Melbourne (Australia) 3

Olimpia: Francisco Mas (3), Octavio Ortar (1), Gonzalo Acosta (1), Federico Ortiz (1)

Melbourne: Facundo Peralta (2), William Hoey (1)

SPORTING CLUB (PORTUGAL) VS BARCELOS (PORTUGAL)

En duelo de equipos portugueses en una de las semifinales, Sporting Club se quedó con el triunfo por 3 a 1 y el pase a la final de este domingo a partir de las 20:30.

Sporting Club (Portugal) 3 - Barcelos (Portugal) 1

Sporting: Alessandro Verona (1), Roc Pujadas (1), Gonzalo Romero (1)

Barcelos: Miguel Vieira (1)

BARCELONA (ESPAÑA) VS CENTRO VALENCIANO (ARGENTINA)

El último encuentro de la jornada 4, que correspondió a la otra llave de semifinales, enfrentó a Barcelona de España con uno de los locales, Centro Valenciano. El conjunto blaugrana impuso su jerarquía ante un equipo de “La Barraca”, que le hizo frente con juego y garra para intentar sacar un resultado positivo. Fue victoria del culé por 4 a 0.

Barcelona (España) 5 – Centro Valenciano 0

Barcelona: Sergi Aragonés (2) Ferran Font (1) Ignacio Albart (1) Sergi Llorca (1)

Centro Valenciano: -

Domingo 5 de Octubre - Segunda Fase

09:30 hs – 7° y 8° puesto: Melbourne vs Andes Talleres

12:00 hs – 5° y 6° puesto: San Jorge vs Olimpia

17:30 hs – 3° y 4° puesto: Barcelos vs Valenciano

20:30 hs – FINAL: Barcelona vs Sporting Lisboa

Seguí leyendo

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego

El Zonda se hizo sentir en el Hilario: ¡se prendió fuego la cartelería de la cancha!

San Martín, al borde del abismo: empató con Instituto y quedó último en todo

El Aldo Cantoni, epicentro de la élite del judo nacional

Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una derrota versus Sudáfrica, quien se consagró campeón

Colapinto largará 18° en el GP de Singapur

Batacazo de Valenciano: avanzó a semifinales del Mundial de Clubes y chocará con Barcelona

Sin Bicentenario ni clubes locales: el llamativo escenario rawsino que usó Instituto antes del choque con San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
10 anos sin entrar al hilario: la dura sancion para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego
Incidentes

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa
Barrio Echeverría

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado
Conmoción en Capital

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio
Crimen en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital
Crimen en el B° Echeverría

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital

Noche roja en San Juan: por qué el cielo se iluminó y los videos que circulan
Impactante

Noche "roja" en San Juan: por qué el cielo se iluminó y los videos que circulan

Te Puede Interesar

El Dique Punta Negra y su transformación para brindar más servicio y comodidad a los visitantes. video
Videonota

Entre raras sombrillas nuevas e infladores solares, asoma la transformación del Dique Punta Negra

Por Daiana Kaziura
distintas zonas de tres departamentos, sin luz.
En medio del viento Zonda

Reportaron cortes de luz en distintos departamentos de San Juan: qué dijo el EPRE sobre la falla

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto
De no creer

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio
Crimen en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

Valenciano lo dio todo, pero no pudo contra el poderoso Barcelona: habrá choque de europeos en la final del Mundial de Clubes
Hockey sobre patines

Valenciano lo dio todo, pero no pudo contra el poderoso Barcelona: habrá choque de europeos en la final del Mundial de Clubes