La madrugada sanjuanina tuvo un visitante inesperado que dejó a más de uno mirando hacia arriba. Un meteorito cruzó el cielo de San Juan en los primeros minutos de este sábado, y su paso quedó registrado en múltiples videos y cámaras de seguridad . Ocurrió a las 0.39 y fue visible en departamentos como Pocito, Rawson, Zonda, Rivadavia y Capital. Incluso en Mendoza reportaron haberlo visto.

Según los medios mendocinos, se trató de un meteoro que, al desintegrarse en la atmósfera, dejó una breve pero intensa estela roja, sorprendiendo a vecinos y despertando la curiosidad de quienes pudieron captarlo con sus cámaras.

Quienes fueron testigos directos describieron el fenómeno como un "fogonazo rojizo" que iluminó la noche por unos segundos, convirtiéndola casi en día. En las grabaciones compartidas en redes sociales se observa cómo el cielo se tiñe de rojo intenso mientras el bólido surca la atmósfera.

Noche "roja" en San Juan: por qué el cielo se iluminó y los videos que circulan

Algunos testigos mencionaron un resplandor fijo, mientras que otros percibieron un destello fugaz, pero todos coincidieron en la espectacularidad del evento. "Fue increíble la luz que dejó en el cielo", dijeron lectores a Tiempo de San Juan. El momento fue registrado por el equipo de futsal Cloromiro, quienes estaban entrenando al momento del hecho.

Apareció una sorprendente luz en la noche sanjuanina: el impactante video



Video gentileza: Radio del Sur

El fenómeno corresponde al instante en que un fragmento de roca o metal proveniente del espacio ingresó a la atmósfera terrestre a gran velocidad. La fricción con el aire calentó el meteorito hasta volverlo incandescente, generando el brillante rastro luminoso que se pudo ver en San Juan y Mendoza. Las pocas nubes en el cielo esa madrugada facilitaron la observación y potenciaron el impacto visual del destello.