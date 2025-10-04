sábado 4 de octubre 2025

Transformación

La Circunvalación de San Juan, a un paso de hacer historia: la primera ruta 100% solar del país ya casi es una realidad

Con un 98% de avance en la instalación de paneles solares en la Avenida Circunvalación, San Juan busca consolidarse como líder nacional en energías renovables. La obra, que se prevé finalizar este mismo mes de octubre, transformará para siempre la principal arteria del Gran San Juan.

Por Miriam Walter
image

San Juan está a punto de marcar un hito en la historia de la infraestructura y la energía de Argentina. La ambiciosa obra para convertir la Avenida de Circunvalación en la primera ruta del país iluminada íntegramente con energía solar ya tiene un 98% de avance, según informaron oficialmente a TIEMPO DE SAN JUAN. Este proyecto, impulsado por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, y con la supervisión técnica de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), no solo moderniza una de las vías más transitadas del Gran San Juan, sino que posiciona a la provincia como referente en innovación y desarrollo sustentable.

image

La transformación es visible a lo largo de toda la traza de la famosa avenida que transitan cientos de sanjuaninos a diario. Actualmente, los trabajos se concentran en los detalles finales, como las pruebas técnicas de los sistemas y la instalación de medidores bidireccionales, un paso clave para la habilitación definitiva de la obra, prevista para este mismo octubre, alrededor de fines de mes. Ya se encuentran completamente montados los 36 generadores solares fotovoltaicos que componen el corazón de este proyecto.

Estas imponentes estructuras metálicas, o monopostes, se distribuyen estratégicamente en los cuatro sectores del anillo y sus principales accesos, listas para comenzar a operar. Cada una de ellas sostiene 10 paneles solares orientados al Norte para una captación óptima de la luz solar, junto a sus correspondientes inversores y tableros eléctricos. Incluso se están viendo estas moles brillantes en el trayecto de Ruta 40, entre la rotonda del Acceso Sur y Calle 5, porque la licitación y el proyecto contemplan también los accesos al anillo.

image
Lo último: los paneles solares se instalaron en la Ruta 40 en el Acceso Sur a la Circunvalación.

Lo último: los paneles solares se instalaron en la Ruta 40 en el Acceso Sur a la Circunvalación.

La concepción de la obra fue meticulosamente planificada para minimizar el impacto en el tránsito y el paisaje. Las estructuras se instalaron en los taludes y espacios verdes de la avenida, elevadas a una altura de entre 4 y 6 metros para evitar actos de vandalismo y resistir las condiciones sísmicas y de viento de la región. El resultado es una instalación arquitectónicamente linda y que se integra de manera amigable con el entorno.

image

La importancia de este proyecto va más allá de lo tecnológico y estético. Su principal ventaja es la sustentabilidad y el ahorro económico. La Circunvalación consume miles de kilovatios-hora al año para su iluminación. Con este nuevo sistema, toda la energía necesaria para iluminar la ruta durante la noche será generada durante el día por los paneles solares. Esta energía se inyectará a la red eléctrica tradicional y luego será compensada para el consumo nocturno, un modelo de generación distribuida amparado por la Ley Nacional 27.424. Este cambio representará un ahorro estimado de 30.000 dólares anuales para la provincia en consumo de energía convencional y una significativa reducción en la emisión de dióxido de carbono al reemplazar combustibles fósiles.

Además, el sistema está diseñado para ser completamente solidario con la red eléctrica existente. En caso de alguna falla, los generadores solares se desconectarán automáticamente y la iluminación continuará funcionando con la energía de la red tradicional, garantizando la seguridad en todo momento. La operación y mantenimiento de los sistemas, que cuentan con tecnología para ser monitoreados desde un celular, estará a cargo de EPSE.

La Circunvalación es una Ruta Nacional (la A-014) pero se está mejorando con fondos provinciales. Esta y otras obras son posibles gracias a un acuerdo entre Marcelo Orrego y la gestión de Javier Milei porque el presidente decidió no financiar más obra pública en el país.

image
image

Un plan integral para una Circunvalación segura

La instalación de los paneles solares es la pieza más visible de una transformación integral de la Avenida Circunvalación, enfocada en la tecnología, la sostenibilidad y la seguridad. Bajo la dirección de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se vienen ejecutado múltiples mejoras en la infraestructura vial.

Entre las obras ya realizadas se cuenta la reparación de casi 2.200 metros lineales de calzadas en accesos, egresos y la vía principal. También se reemplazaron alrededor de 1.050 metros de barandas metálicas deterioradas y se intervinieron 24 pórticos, actualizando cartelería reflectiva que tenía más de tres décadas de uso. A esto se suman tareas de mantenimiento constante como limpieza de desagües, desmalezado y limpieza de banquinas.

Embed - Los nuevos Laterales de Circunvalación desde el Drone de Tiempo

En paralelo, la Dirección de Recursos Energéticos (DRE) impulsa una modernización tecnológica sin precedentes. Se está instalando un sistema de señalización digital con 16 nuevos pórticos equipados con cartelería LED que incluso algunos están ya encendidos, a prueba. Ocho de estos pórticos cuentan con paneles de mensajería variable para informar en tiempo real sobre el estado del tránsito, mientras que los otros ocho incorporan cámaras de lectura de patentes y radares de velocidad. Todo el sistema estará integrado al CISEM para reforzar la seguridad vial.

Finalmente, se está modernizando el sistema de alumbrado con el recambio de tableros eléctricos por equipos más eficientes y la implementación de un sistema de telegestión. Esta tecnología permitirá monitorear y controlar el alumbrado a distancia, detectando fallas de manera inmediata y reduciendo costos operativos.

El jubilado teme que vuelvan a atacarlo, por esa razón prefirió no mostrar su rostro. 
Horror en Capital

Un delincuente golpeó y tajeó con un cuchillo a un anciano en un asalto de madrugada

San Martín buscará oxígeno ante Instituto, en un partido clave para seguir con vida en la categoría
Torneo Clausura

San Martín buscará oxígeno ante Instituto, en un partido clave para seguir con vida en la categoría

Marcelo, Pierina, Santi, Luli y Julián, una familia abrazada por la música.
Talento nuestro

La familia Mixtura abre su corazón musical en la Sala TeS

El viento Zonda pega fuerte en San Juan: cómo sigue el pronóstico y cuándo llegaría el Sur
¡Atención!

El viento Zonda pega fuerte en San Juan: cómo sigue el pronóstico y cuándo llegaría el Sur