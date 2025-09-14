Desde el cielo, la Circunvalación de San Juan en su extrema reforma

La Avenida de Circunvalación está en pleno cambio. Esto es posible gracias a un convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Nacional de Vialidad de "conservación y mantenimiento" que permite a la provincia, dado que la gestión de Javier Milei no prevé financiar obra pública en todo el país, hacer mejoras en la calzada y en todo el anillo de la emblemática avenida que es de las más usadas en San Juan.

Por estos días cobran protagonismo tres obras tranformadoras: el asfalto de todos los accesos, la colocación de pórticos con cartelería LED inteligente y la instalación de la energía solar en todo el anillo.

El drone de TIEMPO DE SAN JUAN recorrió las obras de la pavimentación en todas las subidas y bajadas del anillo, que muestran cómo va mejorando la tradicional avenida preferida de los sanjuaninos y visitantes en la ciudad.

Embed - Los nuevos Laterales de Circunvalación desde el Drone de Tiempo

La importante obra de mantenimiento y repavimentación se ejecuta en 67 rampas de acceso y egreso de la Avenida Circunvalación. Estos trabajos, iniciados el 1 de septiembre de 2025, abarcan desde la limpieza de calzada y bacheo localizado hasta la construcción de una nueva carpeta asfáltica de 5 cm de espesor con mezcla bituminosa en caliente. Este martes los trabajos se concentran en el sector Este de la bajada a calle 9 de Julio. También se incluye el reemplazo de defensas metálicas tipo flex-beam donde sea necesario y el fresado de la superficie de rodamiento en puntos específicos. El objetivo principal es mejorar la transitabilidad, prolongar la vida útil de la calzada y garantizar una mayor seguridad para los usuarios. Estas acciones forman parte de un convenio entre la Provincia de San Juan y Vialidad Nacional para la conservación de la red vial provincial.

4

En paralelo, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía ya está colocando la señalización digital LED sobre la emblemática avenida, la más usada por los sanjuaninos, que transformará esta vía en una "Circunvalación Inteligente". Esta iniciativa contempla la instalación de un sistema de información en tiempo real con cartelería de última generación, monitoreo de velocidad y lectura automática de patentes. Según informaron desde el Ministerio de Infraestructura a TIEMPO DE SAN JUAN, a mediados de noviembre los primeros cuatro pórticos, es decir, los primeros 8 carteles van a entrar en funcionamiento.

image

Desde mediados de agosto se empezó a ver la espectacularidad de una obra inédita como es la colocación de paneles solares. Fueron puestos uno por uno, a su vez, en cada una de las 36 torres que ya asombraron -cuando fueron colocadas en julio- a los que pasan por la icónica avenida. Todo es un trabajo titánico y que llama la atención en una de las vías más usadas por los sanjuaninos y visitantes. Pronto, la Circunvalación sanjuanina se convertirá en la primera ruta nacional 100% renovable del país. Los paneles miden, cada uno, aproximadamente 2,35 por 1,15 metros. Es la medida estándar del mercado. Se pondrán 360 en total y ya se vieron avanzados trabajos con camiones y operarios en la zona entre el Acceso Sur y Urquiza, donde este jueves se pusieron en su lugar, mostrando por primera vez cómo se verá terminado el trabajo en cada pilar fotovoltaico. Las tareas avanzan rápido y es inminente la inauguración de este nuevo sistema que casi está a punto.

image

Mucho más que una lavada de cara

Un cambio importante se dio en la previa a la Fiesta Nacional del Sol en octubre de 2024, cuando en horario nocturno se logró la repavimentación de las subidas del Acceso Sur, mejoras indispensables para poder hacer seguro y ágil el tránsito hacia el Estadio del Bicentenario en Pocito.

Las tareas siguieron y se intensificaron en 2025, a mediados de enero. Con el objetivo de garantizar el recurso hídrico necesario y ampliar el caudal de distribución del agua para optimizar el riego y mantenimiento del sus espacios verdes, la provincia puso en marcha la obra para crear una nueva perforación en la Avenida. La tarea, que se realiza con la utilización de equipamiento de avanzada, se desarrolló con la inversión de $289.309.600 y tuvo un plazo de ejecución de 90 días. Según informaron desde la Subdirección de Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Infraestructura, la nueva perforación se realizó en la estación de bombeo existente en Abraham Tapia, situada en el sector sur de la Avenida de Circunvalación.

image

A fines de enero se iniciaron obras para mejorar el estado del pavimento y los guardarraíles, e iniciar mejoras en la cartelería. En ese momento, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), había relevado el 70% del tramo de pavimento de hormigón, que cuenta con una longitud de 5.5 kilómetros. En ellos detectaron fallas como levantamientos de losas, baches, fisuras y grietas. Para ese entonces se había ejecutado un 10% de las reparaciones detectadas en los ramales de entrada y salida y sobre la calzada, con una cobertura de 938 m² de superficie reparada. Además, se realizó el recambio de casi 150 metros de guardarraíl en mal estado y se llevó adelante la limpieza de los conductos de desagüe, el cantero central y las banquinas.

image

A principios de febrero comenzaron a cambiar la cartelería fija de todo el anillo y reponer las faltantes, que tenía 30 años de antigüedad, por otros del mismo estilo pero con mayor claridad en las letras.

image

A fines de marzo se licitó a través del Ministerio de Infraestructura y la Dirección de Recursos Energéticos, la obra de iluminación en el lateral externo de la Circunvalación. Para estos trabajos se destinó la suma de alrededor de 1.679 millones de pesos, que se dividieron en las cuatro secciones en las que se distribuyó el proyecto. Los trabajos se aplicaron en el anillo en zonas de Capital y Santa Lucía. El plazo de ejecución de obra fue de 120 días corridos, es decir, cuatro meses, con lo que, podrán estar terminados a principios de octubre.

image

A fines de julio se llamó a licitación para que en la Circunvalación y el Acceso Sur la superficie esté perfectamente parquizada además de sumar valor al embellecimiento y mejorar el valor botánico, climático y paisajístico de la ciudad sanjuanina, mediante la concesión del mantenimiento de estas 156 icónicas hectáreas de San Juan. El presupuesto oficial ascendió a $ 9.071 millones, de fondos provinciales. Se dividió el contrato total en tres Sectores, con lo que hay tres empresas diferentes a cargo de los trabajos. La superficie a mantener se dividió así : Sector N°1 de Av. de Circunvalación Norte 48,44 ha., Sector N°2 de Av. de Circunvalación Sur 68,78 ha. y Sector N°3 de Acceso Sur 39,06 ha.

image

También se dieron reparaciones de emergencia, como la de fines de julio, cuando el Ministerio de Infraestructura sanjuanino licitó la reparación de una losa que presentaba un enorme socavón, ubicada en la zona del puente de aproximación a la Ruta 40 en la intersección con calle Abraham Tapia, en Capital. El presupuesto oficial fue de $ 37.223.018,79.

image

A mediados de agosto se sumó la necesaria reparación de juntas, fisuras y grietas. Para hacer estos trabajos, la Dirección Provincial de Vialidad llamó a licitación, con una inversión prevista de $ 211.554.002,10. El plazo de ejecución de la obra es de 180 días corridos, y se prevé terminada a mediados de 2026. Según consta en los fundamentos oficiales para esta obra, "en los últimos 20 años el parque automotor tuvo un incremento exponencial en la Provincia de San Juan. Esto llevo a que muchas vías de comunicación, que permiten el acceso y egreso a los diferentes puntos de la ciudad, se vean fatigados y deteriorados debido al factor tiempo, clima y la sobre carga de transporte que por ellas transita. El anillo de la Avenida de Circunvalación presenta deficiencias en la calzada, lo que provoca una circulación peligrosa e incómoda para los usuarios de la autopista".