En la Circunvalación de San Juan ya cobran protagonismo los rectángulos negros que harán resplandecer la avenida

Es difícil no asombrarse al pasar y mirar desde la ventanilla cómo enormes grúas levantan piezas rectangulares de un brillante color negro, que entre varios operarios van acomodando como en un puzzle en una enorme parrilla de metal. Ese inusual espectáculo se está dando desde esta semana, con la colocación de los paneles solares que son el corazón del nuevo sistema que marcará un antes y un después en la historia de la Circunvalación de San Juan.

Los paneles son puestos uno por uno, a su vez, en cada una de las 36 torres que ya asombraron -cuando fueron colocadas en julio- a los que pasan por la icónica avenida. Todo es un trabajo titánico y que llama la atención en una de las vías más usadas por los sanjuaninos y visitantes. Pronto, la Circunvalación sanjuanina se convertirá en la primera ruta nacional 100% renovable del país.

Los paneles miden, cada uno, aproximadamente 2,35 por 1,15 metros. Es la medida estándar del mercado. Se pondrán 360 en total y ya se vieron avanzados trabajos con camiones y operarios en la zona entre el Acceso Sur y Urquiza, donde este jueves se pusieron en su lugar, mostrando por primera vez cómo se verá terminado el trabajo en cada pilar fotovoltaico.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 09.17.33

Los paneles son importados y fueron comprados por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) mediante un concurso de precios que se resolvió en enero de este año, para la provisión del equipamiento, que quedó en manos de la empresa Multiradio SA. Por otro lado, el EPSE licitó la obra de montaje del equipamiento y la empresa Sergio Chiconi SA es la que está trabajando ahora.

Los trabajos tienen un plazo de 120 días y deberían estar listos en octubre, pero podría ser antes porque van a buen ritmo.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 09.17.34

Instalación precisa y pruebas de resistencia

El montaje de estos sistemas solares, que sumarán 36 unidades de 5 kilovatios cada una, es un trabajo de ingeniería detallado, diseñado para soportar las condiciones más exigentes.

Los monopostes que soportan los paneles se fijan sobre dados de hormigón de 2 x 2 metros, enterrados a 2 metros de profundidad. Este anclaje robusto se logra mediante un sistema de bridas inferiores con 14 perforaciones, alineadas con pernos embebidos a un metro de profundidad en el hormigón. Luego, tuercas especiales aseguran la brida, garantizando la verticalidad y estabilidad estructural de cada poste. Este tipo de anclaje es crucial para resistir fuertes cargas de viento y sismos.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 09.17.33 (2)

Los postes que ya se pueden ver montados alcanzan una altura visible que varía entre 5,5 y 7,5 metros, dependiendo de la topografía del lugar. En la parte superior, otra brida permite fijar la columna a la parrilla metálica, logrando una unión firme para el soporte de los paneles.

Cada estructura cuenta con un poste y 10 paneles solares montados en altura sobre una base de acero para evitar vandalismos o robos. Estos paneles, estarán inclinados 30 grados al Norte, mirando al sol. La parte más baja de la estructura se ubica a unos 4 metros y la más alta, por encima de los 6 metros, haciéndola claramente visible para quienes transitan por la avenida.

Además, los paneles son sometidos a rigurosos ensayos de resistencia para asegurar su durabilidad ante granizo, vientos y sismos, que son tan característicos de San Juan.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 09.17.33 (3)

El presidente de EPSE, Lucas Estrada, comentó a TIEMPO DE SAN JUAN que se hicieron rigurosas pruebas a los paneles. Estos ensayos, dijo, "consisten en dispararle con un cañón una bola de hielo de una pulgada de diámetro al panel simulando una caída de 4.000 metros de altura que es más o menos la energía que lleva una bola de hielo de granizo. Ese ensayo es estándar, se le hace a todos los módulos. Los ensayos de viento son ensayos de flexión, se pone el panel, se le pone una carga arriba y las tienen que pasar sin dañarse pero básicamente el ensayo de granizo es el más importante porque es el más agresivo, se le dispara con un cañón".

A la par, informó que "nosotros estamos trabajando con el INTI para hacer un ensayo diferente y esa bola de una pulgada de diámetro, llevarla a dos pulgadas de diámetro. El INTI tiene un cañón de hielo para disparar ¿por qué? bueno justamente para hacer una certificación de paneles más resistentes al granizo que el estándar. No es que el estándar no lo sea, es que estos serían con una certificación de una resistencia mayor. Estamos trabajando con el INTI para hacer ese ensayo y eventualmente hacerlo en San Juan en el corto plazo".

WhatsApp Image 2025-08-15 at 09.17.33 (1)

La obra no requiere cambiar las luminarias existentes, ya que las cerca de 2.000 luminarias actuales son compatibles con la energía solar y convencional. Además, la instalación se está haciendo en los espacios verdes, sin necesidad de intervenir la calzada, minimizando las interrupciones al tránsito.

Los ejes de la histórica obra

La relevancia de esta obra en la Circunvalación de San Juan trasciende la mera iluminación. Es pionera en Argentina y se concibe como una prueba piloto para repetir la estrategia en otros puntos de la provincia.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 09.17.32 (1)

Se calcula un ahorro anual de alrededor de 30.000 dólares en energía tradicional. La inversión total, que ronda los 700 millones de pesos (180 millones para equipos y 500 millones para la obra), se espera recuperar en un periodo de 7 a 8 años, o incluso cerca de 5 años si las tarifas se sinceran plenamente. El presidente del EPSE, enfatizó oportunamente que "son todos proyectos rentables".

Embed - En la Circunvalación ya cobran protagonismo los rectángulos negros que harán resplandecer la avenida

Esta instalación representa una apuesta significativa a las energías limpias. Permitirá ahorrar emisiones de dióxido de carbono y reducirá el uso de combustibles fósiles, consolidando un proyecto sustentable.

Además, la obra busca que la gente se dé cuenta del enorme potencial solar de San Juan, que es la primera provincia en potencia instalada y cantidad de parques solares en Argentina, con casi el 50% de la potencia instalada en el país.