miércoles 13 de agosto 2025

Abordaje necesario

Más mejoras a la Circunvalación de San Juan: ahora les toca a las grietas

Vialidad Provincial acaba de llamar a licitación para reparar las fisuras en la Avenida de Circunvalación de San Juan. Se destinarán $ 211 millones para las obras y demorarán 6 meses en ejecutarse.

Por Miriam Walter
image

La profunda intervención a la Circunvalación de San Juan sigue dando qué hablar. A las amplias obras que se están haciendo, contando la histórica transformación del alumbrado que será totalmente solar, ahora se suma la necesaria reparación de juntas, fisuras y grietas.

Para hacer estos trabajos, la Dirección Provincial de Vialidad acaba de llamar a licitación, con una inversión prevista de $ 211.554.002,10, que tiene como fecha importante el próximo 27 de agosto cuando se conocerá qué empresas quieren competir para quedarse con la obra.

El plazo de ejecución de la obra es de 180 días corridos, que se computarán desde la firma del acta de inicio con el ganador de la licitación. Si todo sale sin imprevistos, podría ser adjudicada en octubre y terminada a mediados de 2026.

Según consta en los fundamentos oficiales para esta obra, "en los últimos 20 años el parque automotor tuvo un incremento exponencial en la Provincia de San Juan. Esto llevo a que muchas vías de comunicación, que permiten el acceso y egreso a los diferentes puntos de la ciudad, se vean fatigados y deteriorados debido al factor tiempo, clima y la sobre carga de transporte que por ellas transita. El anillo de la Avenida de Circunvalación presenta deficiencias en la calzada, lo que provoca una circulación peligrosa e incómoda para los usuarios de la autopista".

En virtud de esta situación se hizo un convenio entre la DPV y la Dirección Nacional de Vialidad de "conservación y mantenimiento" que permite a la provincia, dado que la gestión de Javier Milei no prevé financiar obra pública en todo el país, hacer mejoras en la calzada y en todo el anillo de la emblemática avenida que es de las más usadas en San Juan.

Este acuerdo también alcanza a los accesos de Ruta 40 y Ruta 20 por el cual Vialidad Provincial asumió tareas "de urgente necesidad". Estas incluyen el mantenimiento y reparación de la Circunvalación (o autopista nacional A-014) y sus accesos, siendo el Departamento Conservación, el encargado de ejecutar las tareas de limpieza, recambio de defensas metálicas, reparación de losas de hormigón por premezclado en frío, señalización vial y pintado de la infraestructura.

"Siendo de tal magnitud el deterioro de la Circunvalación, es que para dar una respuesta inmediata y de gran impacto, se procedió a contratar las tareas de limpieza y mantenimiento de la zona de camino, como también el repintado de pórticos y ménsulas, recambio de cartelería y el repintado de puentes pasantes y pasarelas peatonales sobre la ruta. A raíz de estas intervenciones realizadas, también se observó que es necesario y urgente realizar tareas de sellado de juntas, fisuras y grietas", según explican desde la repartición.

vuelco circunvalacion yirigoyen santa lucia choque.jpg
Las grietas en algunos tramos de la Avenida de Circunvalación de San Juan la vuelven insegura.

Las grietas en algunos tramos de la Avenida de Circunvalación de San Juan la vuelven insegura.

Qué nuevas tareas se harán en la Circunvalación

El arreglo de juntas, fisuras y grietas abarcará tanto el pavimento rígido como flexible del anillo, incluyendo sus accesos y egresos a la autopista.

Entre los trabajos se incluyen el sellado de juntas, grietas y fisuras: soplado, re-aserrado (de ser necesario) y limpieza de junta, relleno de grietas y fisuras, sellado con material asfaltico modificado con polímeros y engravillado. (especificaciones de normas IRAM 6838).

¿Y los desvíos?

Según el pliego licitatorio, el contratista, es decir la empresa que se ocupará de los trabajos, presentará los planes de corte, desvío y señalamiento de intervención con corte parcial o total, nocturno o diurno, antes de cada intervención para la aprobación de los mismos, en donde se definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente la compañía será responsable de los perjuicios que produzca al tránsito.

También se especifica que las longitudes y tiempos de servicio de los desvíos no deberán exceder al tiempo previsto para la ejecución de la intervención, pudiendo desmontarse/montarse parcialmente según el avance de las tareas, y retiradas totalmente al finalizar la intervención, tomando en cuenta para su evaluación la secuencia ininterrumpida de etapas de constructivas sucesivas, y los rendimientos presentados en los análisis de precios contractuales.

El contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y dispositivos en demasía necesarios para mantener los cortes, según las siguientes condiciones:

  • Los cortes parciales serán al equivalente a la calzada que se reemplace y/o tarea que se realice en un largo acrecentado en una extensión de al menos 100 metros al área de trabajo, con, además, dispositivos de seguridad vial de aproximación a obra y hombres bandera; admitido el corte parcial solo con la seguridad de evitar daños colaterales por demoliciones, equipos, personal, materiales y la remoción de elementos/escombros. En caso de riesgos por horas pico y/o tareas de mayor área el corte será total.
  • Los cortes totales se corresponderán al cierre total de la calzada del sentido de circulación a atender, desde el último egreso admisible hasta el próximo acceso que no afecte las tareas, en dichos cortes se deberán realizar corte transversal diagonal con dispositivos de seguridad acompañando el sentido del tránsito y canalizando el desvió al egreso, con hombres bandera y elementos diurnos/nocturnos según amerite.
  • Los cortes en accesos constarán de cartelería informativa de obra, dispositivos de seguridad vial diurno/nocturno y hombres bandera en caso de ser necesario.

