Nuevos radares en la Circunvalación: priorizan la prevención sobre las fotomultas y se vienen más en otras rutas

El Gobierno de San Juan avanza con la instalación de un moderno sistema de control de velocidad y comunicación vial en la Avenida de Circunvalación , pero con un enfoque en la prevención y no en la sanción económica. José Ginestar, director de Recursos Energéticos de la provincia, ratificó que, por el momento, no se aplicarán fotomultas, ya que el objetivo principal es mejorar la seguridad y la conciencia de los conductores. Por otro lado, el funcionario confirmó que el proyecto también se prevé expandir a otras rutas clave de la provincia, con vistas al año que viene.

Ginestar se explayó, en declaraciones a Radio Sarmiento, sobre las razones detrás de esta decisión: “ La fotomulta no es un tema que esté hoy en el plan nuestro para poder realizarlo”. Explicó que este tipo de sanción a menudo es controversial por su “mucho espíritu recaudatorio” y que la sociedad las ha criticado por eso. En cambio, el nuevo sistema se diseñó con un fin preventivo, similar a las cámaras de seguridad urbanas, aseguró. Toda la información recolectada por los pórticos “va a un cerebro que está en CISEM”, lo que lo convierte en una herramienta de prevención y control para las fuerzas de seguridad. Esto permitirá, por ejemplo, que si ocurre un accidente, se pueda verificar si el vehículo involucrado circulaba a alta velocidad kilómetros antes del siniestro.

image

El funcionario destacó que el objetivo final es la seguridad. “El objetivo de todo esto es que las familias lleguen sanas y salvas todos los días a su casa o a su trabajo”, afirmó. En este sentido, el sistema busca generar un cambio de conducta a través de la educación vial y la concientización.

Las autoridades ya notan lo que fue un adelanto de TIEMPO DE SAN JUAN apenas empezaron a probar estas máquinas: que la simple presencia de los carteles que muestran la velocidad y la patente del vehículo provoca que “la gente disminuye realmente notoriamente la velocidad” pero solo al momento de pasar por el pórtico. En la Avenida de Circunvalación la máxima permitida es de 80 km/h pero es común que los vehículos la superen en todo horario.

Sobre esta suerte de avivada, Ginestar planteó que también la "reducción brusca de la velocidad es un problema". Explicó que uno de los beneficios de los carteles de comunicación vial es precisamente evitar estas situaciones peligrosas. Al avisar con anticipación sobre obras o desvíos, se evita que los conductores que vienen a alta velocidad, por ejemplo a 100 km/h, se encuentren de repente con los conos de una obra, lo que podría obligarlos a frenar de golpe y convertir la situación en un conflicto.

T odavía no tienen estadísticas de tránsito cargadas provenientes del nuevo sistema. El funcionario explicó que si bien observan el comportamiento de los conductores, como la notoria disminución de la velocidad al ver los carteles, aún no cuentan con datos. Ginestar indicó que podrán comenzar a recopilar y tener datos fidedignos sobre el comportamiento de los sanjuaninos al volante una vez que el sistema esté completamente instalado.

Cómo funciona el sistema y qué plazos hay

El proyecto completo contempla la instalación de un total de ocho puntos de control a lo largo de los 16 kilómetros de la Avenida de Circunvalación. Actualmente, ya se instalaron cuatro de estos puntos, lo que representa el 50% del plan. Ginestar detalló que "aproximadamente cada 2 kilómetros va instalado uno de estos pórticos", los cuales se intercalan entre lectores de patentes y pantallas de comunicación vial.

Cada punto es doble, con cobertura para ambas manos de la avenida. La tecnología utilizada incluye cámaras con inteligencia artificial que balancean la lectura de patentes para no sobrecargar la memoria de un solo carril.

Los cuatro pórticos restantes, que corresponden al sector norte del anillo, se instalarán próximamente. “En un par de semanas más ya empezamos”, indicó Ginestar, refiriéndose a la construcción de las bases. El montaje de las estructuras se realizará durante la noche para no afectar el tránsito diurno, y se estima que el proceso será rápido, completándose en unos “15, 20 días más” una vez iniciados los trabajos de colocación.

Se espera que para octubre los ocho pórticos ya estén finalizados y operativos.

Además de medir la velocidad y leer las patentes, las pantallas de comunicación vial informarán a los conductores sobre el estado de la autopista, como la presencia de obras, desvíos o accidentes, permitiendo tomar decisiones con antelación.

Se vienen más pórticos con radares

image

Según las declaraciones de Ginestar, existe un proyecto para expandir el sistema de pórticos de control a otras rutas clave de la provincia en el futuro. Señaló que San Juan, por su geografía de valle con pocos accesos principales, presenta una buena oportunidad para implementar un sistema de control de patentes y circulación más amplio. Esto permitiría que cualquier vehículo pueda ser rastreado a lo largo de los ejes principales de la provincia.

Al ser consultado sobre qué rutas específicas se considerarían para esta expansión, mencionó tres puntos de acceso que son primordiales y que ya están evaluando: Ruta 40 Norte, Ruta 40 Sur y Acceso Este.

Sin embargo, aclaró que la implementación de estos nuevos pórticos no es inminente. La prioridad actual es finalizar al 100% la instalación en la Avenida de Circunvalación. La expansión a las otras rutas se realizará "a medida que los fondos lo vayan permitiendo", siguiendo la directiva del gobernador Marcelo Orrego de administrar prioridades. Por esta razón, estimó que el inicio de alguno de estos nuevos proyectos en otras rutas "es probable que sea el año que viene".