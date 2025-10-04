Entre raras sombrillas nuevas e infladores solares, asoma la transformación del Dique Punta Negra

El Dique Punta Negra y su transformación para brindar más servicio y comodidad a los visitantes.

Desde lo alto, el panorama resulta imponente y no hace más que invitar a preparar el mate y sentarse a disfrutar. Las enormes sombrillas de tipo “cosmos”, por su particular forma, y las mesas ubicadas debajo de ellas, conforman el sitio ideal para contemplar el azul intenso del agua enmarcado por los cerros sanjuaninos. Esta nueva postal forma parte del Dique Punta Negra, situado a unos 35 kilómetros de la Capital y convertido en uno de los lugares más elegidos por sanjuaninos y turistas para pasar el verano. La obra integra una serie de intervenciones realizadas por el Gobierno provincial, que busca brindar mayor comodidad a los visitantes mediante la creación de miradores en este espacio de acceso gratuito.

En total, son cinco los miradores que se construyen para sumar atractivo al ya cautivante paseo por las inmediaciones del embalse, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 12, en el departamento Zonda. El primero en licitarse fue el número 5, a finales del año pasado, y actualmente está casi terminado.

Según informaron a Tiempo de San Juan desde el Ministerio de Infraestructura, encargado del desarrollo de la obra, el Mirador Nº 5 presenta un 95% de avance. Consiste en una plataforma elevada de 2.245 m², equipada con sombrillas metálicas de diseño tipo “cosmos”, estructuras fijas que brindan sombra permanente en los sectores de descanso. Sus cubiertas están revestidas con chapa microperforada, cuyas perforaciones decorativas proyectan un juego de luces y sombras sobre el piso.

"La construcción de los miradores busca potenciar la experiencia turística y recreativa de la zona mediante la creación de espacios seguros, confortables y sustentables para los visitantes", según las autoridades.

Bajo esas sombrillas construyeron mesas y bancos de hormigón, además de colocar cestos de residuos. El mirador incluye también un recorrido peatonal con barandas de seguridad. El espacio se complementa con una estación solar para carga de celulares, un inflador solar y un área de estacionamiento pavimentado con bicicletero.

Actualmente, solo resta completar la demarcación vial, la corrección de la cartelería, la colocación de iluminación LED en los parasoles y en el borde del paseo, el armado del tablero eléctrico, retoques de pintura, limpieza final e instalación de los equipos solares. Una vez concluidas estas tareas, el mirador quedará en condiciones para su habilitación al público.

¿Cuál es el estado del resto de los miradores?

El informe de Infraestructura señala que, en paralelo, se ejecutan tareas en los miradores Nº 1 y Nº 2, que contemplan plataformas similares con mobiliario urbano, parasoles metálicos y servicios sustentables.

Actualmente, estas dos obras presentan un 15% de avance. Se trabaja en el armado y encofrado de los muros de contención, el llenado de hormigón para barandas y la preparación de piezas metálicas en taller. Estas acciones conforman la base estructural sobre la cual se avanzará en las siguientes etapas.

En tanto que, en el caso de los miradores N°3 y N°4 la tarea de construcción comenzó en los últimos días.

Si bien aún no hay una fecha concreta para la finalización de todas las obras, se espera que al menos algunas estén listas para la próxima temporada de verano, que está muy cerca de comenzar. Es la época en la que este espacio se colma de visitantes que buscan refrescarse en las aguas del dique, practicar deportes náuticos o simplemente deleitarse con sus vistas únicas.