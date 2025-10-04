Apareció una sorprendente luz en la noche sanjuanina: el impactante video

La madrugada sanjuanina tuvo un visitante inesperado que dejó a más de uno mirando hacia arriba. Una intensa luz roja iluminó el cielo y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre vecinos de diferentes departamentos. Desde Pocito , Rawson , Zonda , Rivadavia y Capital llegaron reportes coincidentes sobre este fenómeno que tiñó la noche de misterio.

Radio del Sur compartió el momento, registrado en una cámara de seguridad. Decenas de oyentes contaron lo que vieron con sus propios ojos. Algunos hablaron de un resplandor fijo, otros de un destello fugaz, pero todos coincidieron en que la escena fue tan sorprendente como inquietante.

Las hipótesis son cientas. Entre ellas aparece la hipótesis de la basura espacial, esos restos de satélites que al desintegrarse en la atmósfera suelen generar destellos de distintos colores, entre ellos los rojizos.

Otra alternativa es el paso de los famosos satélites Starlink, que en sus despliegues suelen formar hileras luminosas visibles a simple vista y que en varias oportunidades ya despertaron la curiosidad de los sanjuaninos.