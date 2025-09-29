lunes 29 de septiembre 2025

Comunicado del EPRE

Iniciaron un sumario contra Naturgy: tras el viento Sur, hace tres días que más de 200 suministros no tienen luz en San Juan

Tras el paso del temporal del viernes, varias zonas de San Juan siguen sin luz y se registraron daños materiales en distintos departamentos. El EPRE abrió un sumario contra Naturgy para determinar posibles incumplimientos en la restitución del servicio eléctrico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El fuerte temporal de viento Sur que azotó a San Juan el pasado viernes todavía deja secuelas. Mientras cientos de familias continúan sin energía eléctrica, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) anunció este lunes que abrió un sumario administrativo contra la empresa Naturgy San Juan S.A., encargada de la distribución en gran parte del territorio provincial.

Según el informe oficial, al mediodía de este lunes todavía permanecían sin suministro 237 usuarios, lo que representa un 0,092% del total. Si bien la mayoría de los servicios fueron restablecidos durante el fin de semana, la persistencia de cortes en algunas zonas motivó la intervención del organismo de control.

“El procedimiento de sumario está orientado a precisar la eventual existencia de incumplimientos a las previsiones legales, contractuales y reglamentarias vigentes”, indicó el comunicado del EPRE. En caso de acreditarse fallas en la respuesta de la distribuidora, podrían aplicarse sanciones previstas en el Contrato de Concesión.

Lo que dejó el temporal del viernes

El viento Sur del 26 de septiembre provocó destrozos en distintos departamentos de la provincia. En Capital y alrededores, la caída de árboles y postes interrumpió el tránsito y hasta se registró un incendio en Santa Lucía. En Pocito y Sarmiento, dos motociclistas resultaron heridos por incidentes viales vinculados al temporal, mientras que en Colonia Fiscal un derrumbe dejó lesionado a un menor de edad.

image

La situación se repitió en los departamentos cordilleranos, donde árboles caídos y cortes de luz complicaron la jornada. También se registraron incendios en Caucete y 9 de Julio, y en Ullum y La Bebida hubo interrupciones prolongadas en el servicio eléctrico.

Tres días después, las consecuencias del viento aún se sienten en distintos puntos de San Juan, donde vecinos esperan por el regreso de un servicio esencial, mientras la empresa afronta un sumario que podría derivar en sanciones.

Temas
