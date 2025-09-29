lunes 29 de septiembre 2025

Educación

"Felicidad", la palabra más repetida entre los primeros alumnos sanjuaninos en recibir sus netbooks

Este lunes, 756 estudiantes de 5to y 6to Grado de Pocito recibieron las computadoras entregadas por el Gobierno provincial. Cómo es el proceso de entrega.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las sensaciones de los primeros alumnos sanjuaninos en recibir las netbooks entregadas por el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación.&nbsp;

Sentados de punta en blanco, tras un estandarte con el nombre de su escuela, 756 alumnos de ocho establecimientos de Pocito fueron los primeros estudiantes sanjuaninos en recibir las netbooks entregadas por el Ministerio de Educación de la provincia. Se trata de las computadoras que recibirán todos los alumnos de 5.º y 6.º grado de escuelas públicas. Consultados por Tiempo de San Juan durante el acto, la palabra más repetida entre los chicos al expresar lo que sentían al recibir las máquinas fue “felicidad”.

El acto se realizó en el Velódromo Vicente Chancay. Los chicos llegaron junto a sus docentes y a su padre, madre o tutor para recibir las netbooks. La entrega se llevó a cabo luego de una serie de shows artísticos y juegos organizados especialmente para ellos, y tras una ceremonia encabezada por el gobernador Marcelo Orrego.

image

En el lugar, la mayoría de los alumnos comentó que no tenía computadora en su casa. Incluso, entre los establecimientos convocados hubo algunos que no cuentan con salas de computación, por lo que para muchos estudiantes estas netbooks representan su primer acercamiento a esta tecnología.

“Siento felicidad, mucha alegría. Nos dijeron el mes pasado que nos iban a entregar las computadoras y desde ese momento las estamos esperando. Yo no tengo computadora en mi casa, así que va a ser muy útil para mí”, contó una alumna de la escuela Rabindranath Tagore.

image

Por su parte, Yeni, de 11 años y alumna de la escuela Gobernador Eloy Camus, también expresó su alegría: “Yo tenía una computadora, pero se averió, así que sentí mucha felicidad cuando supe que nos iban a dar esta”.

Desde la escuela Jorge Washington, uno de los alumnos que integra el cuerpo de bandera comentó: “A mí me encanta la tecnología. Cuando tenga la computadora, mi vida va a mejorar. Voy a hacer trabajos, y no me importa cómo sea, porque yo la voy a mejorar si es necesario”, afirmó.😊

Embed - La alegría de los alumnos al recibir sus notebook

El paso a paso de la entrega

En total, son 25.000 las computadoras que el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Educación, planea entregar en esta primera etapa a los alumnos de 5.º y 6.º grado. Estas máquinas se suman a las ya entregadas a todas las docentes de nivel primario de escuelas públicas y privadas, restando únicamente las entregas a docentes de Valle Fértil, Angaco y San Martín.

image

Mientras se analiza la compra de más computadoras para el futuro —que serían destinadas a alumnos de 4.º grado—, continuará el proceso de adjudicación iniciado este lunes. Después de la entrega a los estudiantes de las ocho escuelas de Pocito, el operativo continuará mañana martes en Valle Fértil. Luego de eso, las autoridades definirán el resto del calendario.

Respecto al procedimiento para recibir las netbooks, los alumnos deben esperar a que sus docentes les informen el lugar y la fecha correspondiente.

Embed - El paso a paso para recibir la notebook para estudiantes

Sobre este tema, Gabriel González, del área de Sistemas del Ministerio de Educación, explicó que el proceso se inicia en cada escuela. Las docentes anotan a los alumnos de cada grado junto con el nombre del padre, madre o tutor que los acompañará. Luego, esa lista se entrega a los directivos, quienes la cargan en la página oficial del Ministerio de Educación.

Una vez recibida la información, desde el Ministerio se procesan los datos y se informa oficialmente la fecha y el lugar de entrega.

El día asignado, los alumnos deben presentarse junto con el adulto previamente inscripto, mostrar el DNI de ambos y firmar el contrato de recepción de la computadora.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre cuáles serán las escuelas convocadas después de las de Valle Fértil.

