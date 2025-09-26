Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: arranca este lunes y después comprarán para los chicos de 4to grado

Después de iniciar el proceso de entrega de computadoras a las docentes de San Juan , el Ministerio de Educación comenzará a entregar las 25.000 netbooks destinadas a los alumnos de las distintas escuelas de gestión estatal de la provincia. El proceso empezará este lunes y estará destinado a alumnos de escuelas de Pocito. Cabe recordar que, en esta etapa el beneficio está destinado a alumnos de 5to y 6to Grado, pero las autoridades ya adelantaron que en una instancia posterior se sumará a los estudiantes de 4to Grado.

El operativo inicial que se desarrollará este lunes 29 de septiembre, a partir de las 10:30, en el Velódromo Vicente Chancay, tendrá como punto de partida Pocito, departamento del que 800 estudiantes de ocho escuelas recibirán sus dispositivos. Allí, cada estudiante deberá presentarse acompañado por su padre, madre o tutor, tal como lo estableció la docente a cargo.

En tanto que, el martes, la entrega continuará en Valle Fértil, donde también se incluirá a docentes y estudiantes.

Según detalló en diálogo con radio Sarmiento el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray, esta etapa alcanzará a estudiantes de 5to y 6to grado, aunque ya se evalúa avanzar con la compra de más dispositivos para incluir a los alumnos de 4to grado en etapas posteriores. "El Ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, está analizando la factibilidad de realizar una nueva compra de equipos para cubrir a la totalidad de los alumnos. En ese sentido, la prioridad la tendrán los estudiantes de 4to grado que pasarán a 5to en el próximo ciclo lectivo", aseguró Echegaray.

Y sumó: "Estamos trabajando para que cada alumno tenga acceso a esta herramienta digital, y el objetivo del gobernador Marcelo Orrego es sostener esta política cada año".

Una entrega sin trámites previos

Cabe destacar que las familias no deberán realizar ningún trámite adicional, ya que las docentes de cada institución se encargaron de cargar los datos necesarios en el sistema. Los únicos requisitos para retirar la computadora son la presencia del tutor asignado y el DNI del alumno.

El funcionario también aclaró que no es necesario presentar partida de nacimiento, desmintiendo algunos rumores que provocaron una alta demanda en sedes del Registro Civil.

Un dispositivo pensado para el aprendizaje

Las netbooks que serán entregadas tienen un procesador Intel de 4 núcleos, 8 GB de RAM, disco sólido de 128 GB, y vienen con Windows 11 Pro con licencia oficial. Una vez firmada el acta de acuerdo por parte del adulto responsable, se entregará al alumno un usuario y una contraseña que deberán ingresar al encender la computadora por primera vez. Esta información también será enviada por correo electrónico.

Los equipos se otorgan bajo una modalidad similar a un comodato, lo que implica que el alumno es responsable del buen uso del dispositivo, siempre acompañado por su tutor. Una vez que finalice su etapa escolar, podrá conservar la computadora para continuar con sus estudios.

Cabe destacar que el Ministerio también trabaja en la capacitación docente, ya que se busca que los maestros no sólo acompañen a los alumnos en el uso técnico de las netbooks, sino también que integren estas herramientas en sus prácticas pedagógicas.