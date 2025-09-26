domingo 28 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: arranca este lunes y después comprarán para los chicos de 4to grado

Los primeros destinatarios serán 800 estudiantes de 8 escuelas de Pocito. El martes, llegará el turno de Valle Fértil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El lunes comenzará la entrega de notebooks a los alumnos sanjuaninos.

El lunes comenzará la entrega de notebooks a los alumnos sanjuaninos.

Después de iniciar el proceso de entrega de computadoras a las docentes de San Juan, el Ministerio de Educación comenzará a entregar las 25.000 netbooks destinadas a los alumnos de las distintas escuelas de gestión estatal de la provincia. El proceso empezará este lunes y estará destinado a alumnos de escuelas de Pocito. Cabe recordar que, en esta etapa el beneficio está destinado a alumnos de 5to y 6to Grado, pero las autoridades ya adelantaron que en una instancia posterior se sumará a los estudiantes de 4to Grado.

Lee además
La entrega de netbooks a docentes se inició con el Gran San Juan el 6 de agosto. Ahora les toca a los estudiantes de 5to y 6to grado sanjuaninos.
Plan oficial

En San Juan, se acerca la entrega de computadoras a 25.000 alumnos de Primaria
la soledad de dos cuerpos que duermen juntos pero ya no se buscan
Coaching

La soledad de dos cuerpos que duermen juntos pero ya no se buscan

El operativo inicial que se desarrollará este lunes 29 de septiembre, a partir de las 10:30, en el Velódromo Vicente Chancay, tendrá como punto de partida Pocito, departamento del que 800 estudiantes de ocho escuelas recibirán sus dispositivos. Allí, cada estudiante deberá presentarse acompañado por su padre, madre o tutor, tal como lo estableció la docente a cargo.

En tanto que, el martes, la entrega continuará en Valle Fértil, donde también se incluirá a docentes y estudiantes.

Según detalló en diálogo con radio Sarmiento el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray, esta etapa alcanzará a estudiantes de 5to y 6to grado, aunque ya se evalúa avanzar con la compra de más dispositivos para incluir a los alumnos de 4to grado en etapas posteriores. "El Ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, está analizando la factibilidad de realizar una nueva compra de equipos para cubrir a la totalidad de los alumnos. En ese sentido, la prioridad la tendrán los estudiantes de 4to grado que pasarán a 5to en el próximo ciclo lectivo", aseguró Echegaray.

Y sumó: "Estamos trabajando para que cada alumno tenga acceso a esta herramienta digital, y el objetivo del gobernador Marcelo Orrego es sostener esta política cada año".

Una entrega sin trámites previos

Cabe destacar que las familias no deberán realizar ningún trámite adicional, ya que las docentes de cada institución se encargaron de cargar los datos necesarios en el sistema. Los únicos requisitos para retirar la computadora son la presencia del tutor asignado y el DNI del alumno.

El funcionario también aclaró que no es necesario presentar partida de nacimiento, desmintiendo algunos rumores que provocaron una alta demanda en sedes del Registro Civil.

Un dispositivo pensado para el aprendizaje

Las netbooks que serán entregadas tienen un procesador Intel de 4 núcleos, 8 GB de RAM, disco sólido de 128 GB, y vienen con Windows 11 Pro con licencia oficial. Una vez firmada el acta de acuerdo por parte del adulto responsable, se entregará al alumno un usuario y una contraseña que deberán ingresar al encender la computadora por primera vez. Esta información también será enviada por correo electrónico.

Los equipos se otorgan bajo una modalidad similar a un comodato, lo que implica que el alumno es responsable del buen uso del dispositivo, siempre acompañado por su tutor. Una vez que finalice su etapa escolar, podrá conservar la computadora para continuar con sus estudios.

Cabe destacar que el Ministerio también trabaja en la capacitación docente, ya que se busca que los maestros no sólo acompañen a los alumnos en el uso técnico de las netbooks, sino también que integren estas herramientas en sus prácticas pedagógicas.

Temas
Seguí leyendo

"Es una de las noches más importantes de mi vida": la emoción de Gustavo Cordera en su reencuentro con los sanjuaninos

La Cubanía Social Club: la poesía de Silvio Rodríguez y la energía de la salsa se citan en el CUIM

Llega la tercera edición de "Somos 100", el evento que apela a la solidaridad de los sanjuaninos

Aseguran que el Radiotelescopio CART no avanzará: el Gobierno no autorizaría el ingreso de las piezas por Aduana

Lugares abandonados: la mole de hierro transformada en una gran atracción de Angaco

Juegos Evita 2025: la delegación de San Juan partió hacia Mar del Plata

Furor en la FIT: San Juan se muestra al mundo a través de una impresionante experiencia sensorial

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de partera a paciente: cecilia olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Los imputados oriundo de San Luis nunca comparecieron en Tribunales.
San Juan

Pago por error de $110.000.000 de la Minera Andina del Sol: confirmaron la fecha en la que se formalizará

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia
Novedades

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

La buena suerte juega a favor de tres signos en la recta final de septiembre.
Lo dices los astros

Con viento a favor: ¿qué signos deben aprovechar la ola de suerte en el final de septiembre?

El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.
Llamativo video

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

Te Puede Interesar

El tridente de Alianza. 
Pasión y herencia

El tridente Roberval: sienten los colores de Alianza desde la cuna, juegan en la cantera y llevan el jogo bonito en lo genes

Por Antonella Letizia
Fotografía: Agencia Noticias Argentinas
¡Vamos los pibes!

Con uno menos, Argentina gana 2-1 a Cuba en el debut del Mundial Sub 20 en Chile

Evalúan llevar energía solar al dique Cuesta del Viento: por qué no funcionaron los proyectos anteriores
Obras

Evalúan llevar energía solar al dique Cuesta del Viento: por qué no funcionaron los proyectos anteriores

Exigimos Justicia, el pedido a 21 años de la desaparición forzada de Raúl Tellechea
Aniversario

"Exigimos Justicia", el pedido a 21 años de la desaparición forzada de Raúl Tellechea

Sin San Juan en la lista, Javier Milei inicia una gira de campaña nacional
Agenda confirmada

Sin San Juan en la lista, Javier Milei inicia una "gira de campaña" nacional