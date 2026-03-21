Esto es lo que todo viajante sanjuanino debe conocer antes de cruzar por Agua Negra

El Ministerio de Gobierno informó acerca de la lista básica de documentos personales, elementos de seguridad personal y vial, y otros datos pertinentes para las personas que se desplazan por el Paso Internacional de Agua Negra.

Impactante En fotos, así es la transformación histórica para uno de los sitios más icónicos de San Juan: la Difunta Correa

Turismo Nuevos horarios para recorrer y conocer el Parque Presidente Sarmiento

DNI o pasaporte vigente de todos los pasajeros (físico obligatoriamente, no digital).

Cédula Verde o Azul (según corresponda para el conductor).

Seguro con extensión para países limítrofes.

Cristales grabados con la patente del vehículo.

Permiso de viaje al exterior para menores de edad que van sin uno de sus padres o ninguno de ellos.

B. Estado del Vehículo

Revisión general: Frenos, luces, niveles de aceite y refrigerante.

Neumáticos: Verificar la presión y profundidad del dibujo (incluyendo el auxilio).

Combustible: Tanque 100% lleno.

Sugerencia: Identificar en el mapa la última estación de servicio antes del ascenso (por ejemplo, Las Flores en Argentina o Vicuña en Chile).

C. Salud y Bienestar en la Cordillera

Hidratación: Mínimo 2-3 litros de agua por persona.

Para el mal de altura, chocolates, caramelos o frutos secos.

Evitar comidas pesadas antes y durante el cruce.

Botiquín básico con analgésicos y protector solar.

D. Equipamiento y Seguridad

Abrigo extra: Aún en verano, en montaña las temperaturas pueden ser bajo cero.

Manta o frazada.

Kit de emergencia: Gato, llave de cruz, balizas y chaleco reflectante, linterna con pilas.

E .Verificación de Estado de rutas (antes de salir)