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Esto es lo que todo viajante sanjuanino debe conocer antes de cruzar por Agua Negra

Desde documentación indispensable a elementos de seguridad propia y vehicular, el checklist de Gobierno proporciona información vital para quienes atraviesan el sendero binacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paso de agua negra

El Ministerio de Gobierno informó acerca de la lista básica de documentos personales, elementos de seguridad personal y vial, y otros datos pertinentes para las personas que se desplazan por el Paso Internacional de Agua Negra.

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La Checklist completa de Agua Negra, aquí:

A. Documentación Obligatoria

  • DNI o pasaporte vigente de todos los pasajeros (físico obligatoriamente, no digital).
  • Cédula Verde o Azul (según corresponda para el conductor).
  • Seguro con extensión para países limítrofes.
  • Cristales grabados con la patente del vehículo.
  • Permiso de viaje al exterior para menores de edad que van sin uno de sus padres o ninguno de ellos.

B. Estado del Vehículo

  • Revisión general: Frenos, luces, niveles de aceite y refrigerante.
  • Neumáticos: Verificar la presión y profundidad del dibujo (incluyendo el auxilio).
  • Combustible: Tanque 100% lleno.

Sugerencia: Identificar en el mapa la última estación de servicio antes del ascenso (por ejemplo, Las Flores en Argentina o Vicuña en Chile).

C. Salud y Bienestar en la Cordillera

  • Hidratación: Mínimo 2-3 litros de agua por persona.
  • Para el mal de altura, chocolates, caramelos o frutos secos.
  • Evitar comidas pesadas antes y durante el cruce.
  • Botiquín básico con analgésicos y protector solar.

D. Equipamiento y Seguridad

  • Abrigo extra: Aún en verano, en montaña las temperaturas pueden ser bajo cero.
  • Manta o frazada.
  • Kit de emergencia: Gato, llave de cruz, balizas y chaleco reflectante, linterna con pilas.

E .Verificación de Estado de rutas (antes de salir)

  • Estado del Paso: Consultar si el Paso está habilitado en la web de Agua Negra.
  • Estado de la ruta: Verificar reportes de Vialidad sobre el estado de la ruta.
  • Clima: Revisar el pronóstico extendido para la zona de alta montaña.
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