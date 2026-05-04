Doña Ramonita, el orgullo de Usno: a días de cumplir 100 años, decidió terminar sus estudios primarios

A pocos días de cumplir 100 años, Ramonita tomó una decisión que conmovió a todo Usno, en Valle Fértil: volver a la escuela para terminar sus estudios primarios, una meta que había quedado pendiente durante gran parte de su vida. Su regreso a las aulas no pasó desapercibido y fue recibido con aplausos y muestras de cariño por parte de toda la comunidad educativa.
La mujer, conocida y querida en la zona como “Doña Ramonita”, decidió retomar los estudios acompañada por el apoyo de sus hijos, nietos y bisnietos, quienes la alentaron a dar este importante paso. La escena emocionó a vecinos y docentes, que destacaron su ejemplo de superación y ganas de aprender.
Según contaron familiares a medios locales, Ramonita atraviesa este momento con enorme entusiasmo. “Ella está muy contenta, ya piensa en juntarse con sus compañeritas”, contaron sobre esta nueva etapa que comenzó con ilusión y expectativa.
La historia rápidamente despertó admiración entre los habitantes de Valle Fértil, no solo por la edad de la mujer, sino también porque nunca es tarde para cumplir un sueño o saldar una cuenta pendiente con uno mismo.