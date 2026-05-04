Feria Celíaca en el Centro Cívico: una jornada para visibilizar y acompañar

Este martes 5 de mayo, en el marco del Día Internacional del Celíaco, se realizará en San Juan la Feria Celíaca bajo el lema “un evento exclusivo, sin gluten”. La actividad tendrá lugar en el hall de Exposiciones del Centro Cívico, de 9:30 a 12:30, y busca concientizar sobre esta enfermedad, además de brindar información y contención a quienes la atraviesan.

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La propuesta incluirá espacios gastronómicos con alimentos aptos, actividades recreativas, postas sanitarias y asesoramiento especializado. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y el Programa de Asistencia a la Persona Celíaca, en conjunto con el Ministerio de Salud.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a un circuito sanitario con vacunación según calendario oficial, controles de signos vitales y orientación en materia de bromatología. También se desarrollarán charlas informativas sobre diagnóstico, alimentación adecuada y programas estatales de acompañamiento, como la entrega de módulos alimentarios y meriendas específicas para estudiantes con celiaquía.

Además, habrá un espacio lúdico destinado a niños y niñas, donde podrán participar de actividades con materiales aptos, como masas sin gluten, reforzando la importancia de los cuidados cotidianos más allá de la alimentación.

Participarán referentes del Comité Científico de la Asociación Sanjuanina de Endoscopía Digestiva (ASED), la Asociación Sanjuanina de Nutrición y la Asociación Celíaca Argentina, quienes brindarán asesoramiento técnico a los presentes.

El Día Internacional del Celíaco se conmemora cada 5 de mayo, fecha establecida para promover la difusión de información y la detección temprana de la enfermedad. En Argentina, la conmemoración fue oficializada en 2014 mediante la Ley 26.947.

Según datos de la ANMAT, en el país se estima que 1 de cada 167 adultos y 1 de cada 79 niños tiene celiaquía, una condición que puede manifestarse en cualquier etapa de la vida.