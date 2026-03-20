El Paso de Agua Negra cambia sus horarios desde el 25 de marzo

El Gobierno de San Juan informó que a partir del miércoles 25 de marzo se aplicará un nuevo horario de funcionamiento en el Paso Internacional de Agua Negra, uno de los corredores fronterizos que conecta Argentina con Chile.

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Según comunicó el Ministerio de Gobierno de San Juan, desde esa fecha la salida de Argentina será de 8 a 16 horas, mientras que el ingreso al país se permitirá entre las 8 y las 20.

Desde la cartera indicaron que la actualización forma parte de la planificación operativa del paso fronterizo y tiene como objetivo optimizar la circulación y los controles en el corredor internacional.

En ese marco, recomendaron a quienes tengan previsto viajar organizar el recorrido con anticipación y respetar los horarios establecidos, para garantizar un tránsito ordenado y seguro. También recordaron que se puede consultar más información en el sitio oficial aguanegra.sanjuan.gob.ar.