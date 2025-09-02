martes 2 de septiembre 2025

En San Juan, se acerca la entrega de computadoras a 25.000 alumnos de Primaria

El Ministerio de Educación de San Juan acaba de llamar a licitación para comprar urgentemente 25.000 fundas que tendrán los dispositivos que se espera que sean entregados gratuitamente en este mes de septiembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La entrega de netbooks a docentes se inició con el Gran San Juan el 6 de agosto. Ahora les toca a los estudiantes de 5to y 6to grado sanjuaninos.

La entrega de netbooks a docentes se inició con el Gran San Juan el 6 de agosto. Ahora les toca a los estudiantes de 5to y 6to grado sanjuaninos.

Se acerca la esperada entrega de netbooks a estudiantes de los últimos años de las escuelas primarias sanjuaninas. El Ministerio de Educación de San Juan acaba de llamar a licitación para comprar urgentemente 25.000 fundas que tendrán los dispositivos que serán entregados gratuitamente a cada uno de los alumnos de quinto y sexto grado de todos los departamentos, de escuelas de gestión pública y privada. Una vez adquiridos estos estuches, se podrá avanzar con la distribución de las netbooks que, según anticipó la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, se prevé durante este mismo mes de septiembre.

Se trata de la segunda fase del proyecto denominado "Maestro de América, Cultivando el Futuro", liderado por el Ministerio de Educación y articulado con la Secretaría de Transformación Digital y Modernización del Estado, que depende del Ministro de Economía y Hacienda de la Provincia. Este programa tuvo un hito importante el 6 de agosto cuando, en el Estadio Aldo Cantoni, Marcelo Orrego encabezó la entrega de más de 5.000 notebooks a docentes de educación primaria de establecimientos de gestión pública y privada del Gran San Juan. Días atrás se completó la entrega a maestros en Calingasta. Ahora les toca a los alumnos.

La ministra Fuentes comentó oportunamente sobre el propósito del plan que "con el Comprendo y Aprendo estamos llegando casi al 70% ya de la provincia en este año 2025. Así que nosotros tenemos que hacerlo de manera integral y, por supuesto, no podemos dejar las nuevas tecnologías afuera. Los chicos tienen que aprender cómo es la herramienta, cómo se debe utilizar, cuándo utilizarla y cómo utilizarla. Ya tenemos la inteligencia artificial, que no puede quedarse atrás de eso. Pero también tenemos que empezar a reversionar nuestros contenidos, nuestras formas de enseñar, porque también entendemos que por ahí nuestros chicos quedan afuera de ellos".

El equipamiento (notebooks para docentes y netbooks que son más pequeñas para alumnos, todas con licencias Microsoft) se logró adquirir gracias al apoyo de Naciones Unidas, a través de la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos). Ahora se licita la compra de las fundas, que tendrá como fecha clave el 8 de septiembre, cuando se hará la apertura de sobres para saber qué proveedores están interesados.

El presupuesto oficial para la compra de las fundas es de $ 325.000.000. Se busca comprar 25.000 estuches de material neopreno con manija y cierre, con una de sus caras sublimadas y la otra color negro, con las medidas: 35 cm de ancho, 25 cm de alto y 2,5 cm de profundidad.

Respecto de la entrega se especifica que los artículos deberán ser entregados en el Depósito Central del Ministerio de Educación que se ubica en avenida Hipólito Yrigoyen 1515 (Este), Santa Lucía, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación. No se permiten entregas parciales, es decir, que debe efectuarse por la totalidad de los artículos comprados. Esto no es un dato menor porque habla del apuro del Ministerio para contar con estos elementos y poder hacer la distribución de las computadoras a los alumnos en los plazos estimados.

Un dato clave es que para presentarse en esta licitación el oferente deberá estar inscripto en alguna de las siguientes actividades: 474010 venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos; 465100 venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos; o 181200 servicios relacionados con la impresión.

Embed - El gobernador entregó notebooks a docentes en la primera etapa del programa “maestro de america"

