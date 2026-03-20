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Pensando en Semana Santa, en San Juan el precio del filet de merluza subió casi un 40% en un año

El kilo de filet de merluza se consigue entre $9.000 y $10.500 en pescaderías sanjuaninas, con un fuerte incremento interanual en la previa de las fiestas religiosas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pescado semana santa san juan.jpg

A pocos días de una nueva celebración de Semana Santa, uno de los productos más tradicionales de la mesa sanjuanina en esta época vuelve a registrar un marcado incremento. El kilo de filet de merluza se vende actualmente entre $9.000 y $10.500 en las principales pescaderías de la provincia, lo que refleja una suba cercana al 40% en apenas un año. El aumento se da en un contexto donde el consumo comienza a reactivarse progresivamente a medida que se acerca la fecha.

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La comparación interanual permite dimensionar el impacto. A fines de marzo de 2025, el mismo producto se comercializaba alrededor de los $7.500, luego de haber subido desde los $6.000 que costaba doce meses antes. Es decir, en aquel entonces ya se había registrado un incremento importante, que ahora vuelve a profundizarse con nuevos ajustes en los precios.

Durante la previa de la celebración del año pasado, desde el sector advertían que el pescado podía sufrir “dos o tres” aumentos adicionales en cuestión de semanas, impulsados por la demanda estacional y la variación en los costos. Esa proyección finalmente se materializó, consolidando una tendencia alcista que no se detuvo en el tiempo.

Además, en ese período algunos comercios llegaron a reportar faltantes de mercadería, lo que generaba incertidumbre tanto en vendedores como en consumidores. Frente a ese escenario, los comerciantes señalaban que la mayor cantidad de encargues solía concentrarse en los días inmediatamente previos a la festividad, cuando el consumo alcanza su punto máximo.

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