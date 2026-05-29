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Mercado de pases

¿Un sanjuanino a Racing? Confirmaron que "La Academia" tiene en carpeta a Mateo Mendoza

El defensor de 21 años, surgido en Godoy Cruz, volvió a aparecer en el radar del club de Avellaneda. Ya hay contactos entre las dirigencias y podría convertirse en una apuesta a futuro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Racing Club comenzó a moverse en el mercado de pases aún sin tener definido al reemplazante de Gustavo Costas y uno de los nombres que surgió en las últimas horas tiene tonada sanjuanina. Se trata de Mateo Mendoza, zaguero central de Godoy Cruz, quien fue anotado en carpeta por la secretaría técnica de “La Academia”.

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Según pudo confirmar el diario Olé, desde el club de Avellaneda reconocieron el interés por el futbolista de 21 años. Si bien todavía no hay un acuerdo cerrado, ya existen conversaciones entre las instituciones, e incluso desde Mendoza aseguran que las negociaciones se encuentran avanzadas.

Con 1,81 metros de altura, Mendoza se destaca por su buen juego aéreo y su claridad en la salida desde el fondo. Surgido de las inferiores del “Tomba”, es considerado un defensor con proyección que podría llegar como una alternativa de recambio dentro del plantel académico.

Un presente sólido que lo puso en el radar

El sanjuanino atraviesa un buen momento futbolístico. En el actual semestre disputó 13 partidos, 12 de ellos como titular, en la campaña de Godoy Cruz en la Primera Nacional, donde el equipo mendocino se ubica en zona de clasificación en la Zona A.

Su consolidación en el equipo no es casual: ya desde 2022, cuando debutó en la Copa Proyección, comenzó a ser señalado como uno de los juveniles con mayor proyección del club. Con el correr de los partidos, fue ganando confianza, rodaje y protagonismo.

Este rendimiento no pasó desapercibido. A comienzos de mayo, tanto Boca Juniors como Racing ya habían realizado sondeos por el defensor, anticipando lo que podría ser una disputa entre clubes grandes por su ficha en el próximo mercado.

Una posible salida en medio de recambio

El interés de Racing por Mendoza también se da en un contexto particular. En Avellaneda no se descarta la salida de defensores como Marco Di Cesare y/o Nazareno Colombo, jugadores que la dirigencia considera que podrían ser transferidos si llegan ofertas convincentes.

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