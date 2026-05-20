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Dame el audio más sanjuanino: la nueva joyita que se volvió viral

El registro, difundido en TikTok, muestra una escena cotidiana en Las Tapias, Albardón, y desató risas e identificación entre los usuarios por su tono espontáneo y bien local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan vuelve a posicionarse como cuna de grandes audios virales, de esos que circulan de celular en celular y terminan instalándose en la conversación cotidiana. Esta vez, la protagonista es una mujer -cuya identidad no trascendió- que, con total naturalidad, relató una situación doméstica que rápidamente conquistó a miles de usuarios.

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El video fue publicado en TikTok por la usuaria “marcelasoriamatus”, bajo la descripción “Las Tapias Albardón... por lo menos todos bien por aquí”. En las imágenes se puede ver parte del paisaje de Las Tapias de fondo, mientras suena el audio que se llevó toda la atención.

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Con un tono entre resignado y humorístico, la mujer cuenta que estaba “haciendo un pozo para enterrar el palo” porque se le había caído el soporte de la soga donde cuelga la ropa. En su relato, menciona cómo el palo se quebró, provocando que “se le voltearan todos los trapos al suelo”, lo que la obligó a reorganizar todo el tendido.

Lejos de dramatizar la situación, el audio mezcla queja, ironía y costumbrismo: describe el trabajo de volver a plantar otro palo para seguir con “el traperío”, mientras remata con un tranquilizador “por lo menos todo bien aquí”, frase que terminó convirtiéndose en una de las más repetidas por quienes compartieron el video.

El cierre no pasa desapercibido: un inesperado “dale, muchas gracias por darle el chocolate” le suma un toque aún más descontracturado y absurdo, que terminó de consolidar el audio como una pieza viral con sello sanjuanino.

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