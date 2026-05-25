Video: desde el cielo sanjuanino, así se vivió la primera etapa del Desafío Ruta 40

Las imágenes de Tiempo de San Juan dejaron en evidencia la dimensión del espectáculo que desembarcó en Las Lajas. Desde temprano, cientos de vehículos comenzaron a llegar hasta la Zona de Espectadores 4 para seguir de cerca el paso de las motos, cuatriciclos y camionetas del Desafío Ruta 40.

El drone también retrató el contraste perfecto entre la inmensidad del campo albardonero y la pasión de la gente. Sobre los cerros podían verse decenas de personas ubicadas estratégicamente para conseguir la mejor panorámica del recorrido, mientras abajo flameaban banderas argentinas en pleno 25 de Mayo y grupos de amigos compartían picadas, chorizos y mates pese al frío intenso de la mañana.

Cada vez que la polvareda empezaba a acercarse, los celulares se levantaban y el silencio se transformaba en aplausos y gritos de aliento para figuras internacionales y pilotos locales. Desde arriba, el Desafío Ruta 40 pareció una película: motos atravesando el desierto sanjuanino a toda velocidad, camionetas devorando huellas y miles de personas disfrutando, en medio de la nada, uno de los eventos más impactantes del deporte motor mundial. Embed - El Desafio Ruta 40 desde El Drone de Tiempo

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