El ajuste en las fiestas sanjuaninas: los eventos tienen hasta un 30% menos de invitados y hay uso de tarjeta de crédito récord

La situación del rubro de eventos en San Juan no es ajena a la coyuntura nacional, donde predomina una caída sostenida del consumo y el poder adquisitivo de los argentinos. En este sentido, desde el sector aseguraron que han experimentado una disminución de entre el 15% y el 30% en la cantidad de invitados en eventos como casamientos, fiestas de 15 y de egresados en relación al promedio habitual de clientes histórico que tenían.

La preocupación por la baja actividad económica sigue encontrando ecos en diferentes ámbitos de la economía de la provincia. Esta vez se trata del sector de organización de eventos, que afronta un difícil escenario. “Desde el año pasado ya había una merma importante. El tema económico afecta directamente a todo lo que es nuestro sector, el entretenimiento”, dijo Esteban Vázquez, proveedor de servicios para eventos y referente del rubro.

"Antes, un casamiento promedio nuestro era de 220 personas; tenías algunos de 300 y otros de 150. Bueno, ahora la media es de 130 invitados; es decir, tenés fiestas de 100 o de 160, pero el número ha bajado de manera importante", continuó.

Esto representa a nivel porcentual, según el empresario, una baja de entre el 15% y 30% en comparación a lo habitual. "El sector se ha reconfigurado mucho. A nosotros nos afecta directamente cuando el panorama general a nivel económico está mal, porque impacta de lleno en el entretenimiento. La gente festeja, pero ya con menos invitados; y si tenía pensado tirar fuegos artificiales, ya no lo hace, o si quería poner el carrito de helados, va sacando todos los accesorios. Sí, vas sacando servicios para acomodarlo al presupuesto. Lamentablemente estamos así, y cada día es más complicado", expresó Vázquez.

Otro punto para destacar este año es el uso intensivo de la tarjeta de crédito por parte de los consumidores para financiar los servicios. Vázquez indicó que anteriormente no era así y ahora deben ofrecer diferente tipo de promociones para poder atender a las necesidades del público. "Nunca he tenido este nivel de uso de la tarjeta de crédito; es el más alto del que yo tengo registro. Imagínate que tuve que sentarme con el Banco Nación, el Santander y el Galicia, es decir, con todos los bancos con los que trabajo, para pedirles el posnet y ver qué días me daban de oferta o bonificación. La gente lo va aprovechando y, de nuestro lado, es una herramienta clave para poder vender".

De esta manera, comentó que los clientes priorizan contratar en días específicos que ofrecen beneficios bancarios, como cuotas sin interés, para obtener "oxígeno" financiero. El desafío del mercado es aggiornarse a este nuevo panorama en el que prevalece la subsistencia para llegar a fin de mes y las familias hacen un gran esfuerzo para invertir en entretenimiento.