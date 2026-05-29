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El riesgo país suma 8 días en caída y está a punto de tocar el valor más bajo de la gestión Milei

Este viernes descendió otro escalón, a 488 puntos básicos. Las acciones también arrancaron en verde en Wall Street.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno termina una de sus mejores semanas financieras. El riesgo país, que el jueves logró quebrar la barrera de los 500 puntos, retrocede a 488 este viernes y queda a un paso de alcanzar el punto más bajo de la gestión de Javier Milei, de 483, el 28 de enero pasado. Es la décima caída consecutiva.

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La baja de este índice, que mide el plus de tasa que debe pagar la Argentina por sobre los bonos de Estados Unidos, que son considerados los más seguros, se debe a la suba de los bonos argentinos en dólares. Este viernes avanzan 0,50% en Wall Street.

También las acciones locales que cotizan en la Bolsa de Nueva York cotizan en verde, con Telecom a la cabeza con un alza del 6%, en un arranque en el que también suben cerca de 0,50% los índices Dow Jones y Nasdaq en Estados Unidos.

FUENTE: Clarín

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