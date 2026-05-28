Adiós a un ícono: este jueves cerró definitivamente el supermercado Libertad en San Juan

El supermercado Libertad cerró sus puertas en San Juan este jueves. En 15 días abrirá La Anónima en su lugar.

El supermercado Libertad , que abrió sus puertas en San Juan el 29 de septiembre de 1999 junto con el espacio comercial que lo albergó durante casi 27 años, finalmente cerró sus puertas al público este jueves. La acción se desarrolló tras el período de liquidaciones destinado a agotar el stock, poniendo fin a un ciclo en la provincia y dando paso a la nueva firma compradora, La Anónima.

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Tras el cierre definitivo, que ya había sido anunciado, durante la mañana de este jueves aún podían verse algunos changuitos del súper abandonados en la zona de estacionamiento.

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En el interior, en tanto, todo el sector del supermercado fue cubierto con láminas plateadas, que solo permiten observar, a través de algunos espacios abiertos, el lugar completamente vacío. En la parte superior, el techo quedó con sus estructuras metálicas al descubierto y sin cartelería colgante.

Tal como informó previamente Tiempo de San Juan, los carteles con el nombre del hipermercado permanecen en su sitio debido a que el complejo comercial ubicado en Scalabrini Ortiz 1285 y Avenida Circunvalación mantendrá el nombre Paseo Libertad.

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Es que, los propietarios de Libertad vendieron solamente el fondo de comercio del supermercado, pero conservaron el negocio que consideran más rentable: la galería comercial, que continúa funcionando con normalidad y sin cambios por estos días.

Tras el cierre definitivo del supermercado, el espacio permanecerá cerrado durante 15 días. En ese período se llevarán adelante tareas de adecuación interna, cambio de sistemas de cajas, incorporación de mercadería propia y actualización de precios.

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En el plano laboral, los alrededor de 80 trabajadores que se desempeñaban en Libertad continuarán cumpliendo funciones en La Anónima. Además, la nueva empresa respetará la antigüedad de los empleados. Por otra parte, un grupo reducido de siete trabajadores no pasará a la nueva firma, sino que seguirá vinculado a Libertad en la gestión inmobiliaria del predio.

A partir del próximo 12 de junio, el supermercado La Anónima, que ocupará el rol de locatario principal dentro del predio comercia, abrirá sus puertas al público.