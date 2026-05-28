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Relevamiento

En San Juan, Milei sigue fuerte entre los jóvenes, pero pierde apoyo en el resto de la población

Una encuesta realizada por Arias Comunicación mostró que el presidente Javier Milei mantiene sus mejores niveles de respaldo entre los jóvenes, aunque sus indicadores generales reflejan un mayor desgaste. La imagen negativa supera a la positiva y más de la mitad de los consultados desaprueba su gestión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una encuesta realizada por Arias Comunicación en San Juan durante mayo de 2026 mostró un escenario complejo para el presidente Javier Milei. El relevamiento reflejó una imagen pública negativa y una caída en la evaluación de su gestión, con un deterioro más marcado entre mujeres y sectores de mayor edad.

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El estudio, elaborado sobre una muestra de 598 personas de entre 16 y 70 años con acceso a internet y redes sociales, indicó que Milei registra actualmente un 42% de imagen positiva contra un 47% de imagen negativa, mientras que el 11% respondió no saber o no contestó. El diferencial de imagen quedó así en -5,8 puntos.

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El estudio detectó además diferencias marcadas según género y edad. Entre los varones, la valoración del Presidente aparece más favorable, mientras que entre las mujeres la percepción negativa es mayor. A su vez, el segmento de entre 16 y 27 años concentra el mayor nivel de apoyo, mientras que la imagen empeora de manera progresiva en los grupos etarios más altos.

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En cuanto a la evaluación de la gestión nacional, el Presidente obtuvo una nota promedio de 4,7 puntos en una escala del 1 al 10. Además, el 57,3% de los encuestados desaprobó la gestión con notas entre 1 y 5, mientras que el 42,7% la aprobó con calificaciones entre 6 y 10.

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La comparación con mediciones anteriores muestra además una caída en la valoración del Gobierno. En septiembre de 2025 la gestión había alcanzado un promedio de 5 puntos y en enero de 2026 había mejorado hasta 5,6. Sin embargo, en mayo volvió a descender y quedó por debajo del punto de partida de la serie.

El análisis concluye que, tomados en conjunto, los datos de imagen y gestión reflejan un mismo patrón: Milei conserva nichos de apoyo sólidos entre los jóvenes, pero llega a mayo con un desgaste más marcado en amplios sectores de la sociedad sanjuanina.

La encuesta fue realizada de manera online y autoadministrada sobre una muestra de 598 personas de entre 16 y 70 años residentes en San Juan con acceso a internet y redes sociales. El estudio tuvo un nivel de confianza del 95% y un margen de error aproximado de ±4%.

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