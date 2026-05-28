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Camino al 2027

El hijo de una gremialista icónica de los 2000, pieza clave del armado de La Libertad Avanza en Rivadavia

Es una de las personas de confianza del senador nacional Bruno Olivera y trabaja en el fortalecimiento político de La Libertad Avanza en Rivadavia, un departamento clave dentro del mapa electoral sanjuanino.

Por Florencia García
Facundo Herrera y Bruno Olivera hace dos semanas juntos en una actividad

Facundo Herrera y Bruno Olivera hace dos semanas juntos en una actividad

Mientras el senador nacional de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, comienza a mostrar señales de un posible armado político en Rivadavia de cara a las elecciones de 2027, una figura con pasado en el peronismo aparece como una pieza clave dentro de ese esquema: el abogado Facundo Herrera.

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Hijo de la exintendenta de Rivadavia, Ana María López de Herrera, Facundo es actualmente uno de los dirigentes que acompaña más de cerca al senador nacional en el departamento y aparece como uno de los principales armadores territoriales del espacio libertario en esa comuna. Además, se desempeña como asesor de Olivera en el Senado de la Nación, consolidándose como una de las personas de mayor confianza dentro del equipo del legislador sanjuanino.

Su madre es una figura ampliamente reconocida dentro de la política y el sindicalismo sanjuanino. Ana María López de Herrera estuvo al frente de la Unión de Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) durante 12 años como secretaria general y fue una de las dirigentes que encabezó la histórica lucha docente de los años ‘90 en San Juan.

Tal como adelantó Off the Record, Olivera no descarta competir por la intendencia de Rivadavia en 2027, y en ese esquema el rol de Herrera comenzó a tomar fuerza.

El abogado tiene un largo recorrido dentro de la política departamental. Ocupó una banca como concejal de Rivadavia y, en la previa de las elecciones de 2019, fue precandidato a intendente alineado al espacio uñaquista. También integró la lista de concejales de Francisco Guevara, quien fue candidato de “Vamos San Juan” en las elecciones provinciales de mayo de 2023.

Actualmente, Herrera es una de las personas de confianza del senador nacional y trabaja en el fortalecimiento político de La Libertad Avanza en Rivadavia, un departamento clave dentro del mapa electoral sanjuanino.

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