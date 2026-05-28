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El FMI exige al Gobierno cambios en el Monotributo: cómo afectarán a los contribuyentes

El organismo planteó una serie de ajustes en el Régimen Simplificado para equipararlo con el régimen general.

Por Agencia NA
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó un diagnóstico crítico sobre el esquema impositivo argentino, al que calificó como “complejo, altamente distorsivo e inestable”, y planteó reformas entre las que se destaca un ajuste de alícuotas y contribuciones del Monotributo.

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En su último staff report, el organismo trazó una hoja de ruta para una reforma que busca ampliar la base de recaudación en hasta 3,3 puntos del PBI, poniendo el foco en el endurecimiento del Monotributo y la ampliación del Impuesto a las Ganancias.

Para el FMI, el régimen simplificado, si bien ayudó a la formalización, hoy genera una carga impositiva “mucho menor” que la del régimen general. Según el documento, esta diferencia incentiva que las empresas no crezcan y que los contribuyentes eviten el salto al sistema general para no enfrentar costos más altos.

En este sentido, apuntó a la estructura de cuotas fijas, al considerar que genera “saltos bruscos” entre categorías que desalientan avanzar hacia escalas superiores, acumulando contribuyentes por debajo del límite de facturación correspondiente.

La propuesta del organismo consiste en un “alineamiento” gradual de las cuotas y contribuciones sociales del Monotributo con las del régimen general. Esta reforma se estima que podría aportar hasta 1 punto del PBI en ingresos adicionales.

Al analizar la reforma, el tributarista Cesar Litvin, en diálogo con Esta Mañana por Radio Rivadavia, sostuvo que “los que deberían preocuparse son los que están en las últimas categorías del monotributo porque si se reducen esas categorías, el salto a ser responsable inscripto es un salto al abismo, ya que genera mucho más pago de impuestos”.

Implicancias de pasar a ser Responsable Inscripto

  • Facturación: se deja de emitir factura tipo C para pasar a emitir A o B, permitiendo discriminar el IVA. Esto facilita la contratación con grandes empresas que exigen factura A, mientras que las exportaciones siguen utilizando la factura E.
  • Gestión del IVA: se deben informar las ventas y compras mensualmente para calcular el saldo a pagar, con la posibilidad de diferir el pago por dos meses si el contribuyente es PyME o pequeño contribuyente. Además, es posible utilizar el IVA de las compras como crédito fiscal para reducir el saldo a pagar, volviendo fundamentales los gastos y costos operativos.
  • Impuesto a las Ganancias: a diferencia del monotributo, se debe presentar una declaración anual que calcula el impuesto según una escala progresiva, tras deducir gastos y otras deducciones. En el caso de las sociedades, la declaración se realiza al cierre de su ejercicio.
  • Aportes previsionales (Autónomos): se debe abonar una cuota fija mensual destinada al aporte jubilatorio, la cual ronda los $50.000.
  • Impuesto a los Débitos y Créditos: se aplica una alícuota del 0,6% sobre los movimientos bancarios. No obstante, las PyMEs pueden deducir el 100% de este monto de Ganancias, y las personas físicas están exentas si utilizan cajas de ahorro o billeteras virtuales.

Categorías actuales del Monotributo

  • A: hasta $ 10.277.988,13 | cuota: $ 42.386,74 (tanto servicios como bienes)
  • B: hasta $ 15.058.447,71 | cuota: $ 48.250,78 (tanto servicios como bienes)
  • C: hasta $ 21.113.696,52 | cuota: $ 56.501,85 (servicios) / $ 48.320,22 (bienes)
  • D: hasta $ 26.212.853,42 | cuota: $ 72.414,10 (servicios) / $61.824,18 (bienes)
  • E: hasta $ 30.833.964,37 | cuota: $ 102.537,97 (servicios) / $ 81.070,26 (bienes)
  • F: hasta $ 38.642.048,36 | cuota: $ 129.045,32 (servicios) / $ 97.291,54 (bienes)
  • G: hasta $ 46.211.109,37 | cuota: $ 197.108,23 (servicios) / $ 118.920,05 (bienes)
  • H: hasta $ 70.113.407,33 | cuota: $ 447.346,93 (servicios) / $ 238.038,48 (bienes)
  • I: hasta $ 78.479.211,62 | cuota: $ 824.802,26 (servicios) / $ 355.672,64 (bienes)
  • J: hasta $ 89.872.640,30 | cuota: $ 999.007,65 (servicios) / $ 434.895,92 (bienes)
  • K: hasta $ 108.357.084,05 | cuota: $ 1.381.687,90 (servicios) / $ 525.732,01 (bienes)

FUENTE: Agencia NA

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