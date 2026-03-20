Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.

Lo que comenzó como una supuesta oportunidad laboral "de oro" en los pasillos de la Justicia terminó en una compleja trama de engaños, falsificaciones de alto vuelo y millones de pesos evaporados. Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar, en Rawson, y empleada en una casa de comidas rápidas como ayudante de cocina, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.

Caso Cantero El caso que arrincona a la presunta estafadora: promesas de cargos en la Justicia Federal hasta por $7.000.000

Según la acusación presentada por el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, Cantero se hacía pasar por empleada del Poder Judicial -tanto provincial como federal- para ofrecer cargos a cambio de importantes sumas de dinero. El nivel de audacia de la imputada sorprendió a los investigadores: para sostener la mentira, entregaba documentos PDF y resoluciones falsas que incluían firmas apócrifas de ministros de la Corte Suprema de la Nación como Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, además del juez federal local Leopoldo Rago Gallo.

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La maniobra era recurrente: solicitaba pagos iniciales para "ingresar" y luego exigía "actualizaciones" de montos debido a supuestos aumentos salariales o cambios de escalafón.

La fiscalía detalló tres casos principales que acumulan un perjuicio económico que supera los 12 millones de pesos. La primera denunciante fue en octubre de 2025, dijo conocer a Cantero desde 2021. Bajo la promesa de un puesto en la Justicia Federal, realizó transferencias escalonadas que alcanzaron los $7.000.000. Incluso recibió mensajes de un supuesto "Nicolás Di Stefano" que le pedía comprobantes. Los mails estaban asociados al número personal de Cantero.

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La segunda denunciante también cayó en la trampa tras ver historias en Instagram donde Cantero fingía ser abogada. Le entregó $600.000 en mano (recibiendo un pagaré a cambio) y luego sumas mayores para un puesto de "perito psicológico". En total, le sacó más de $4.500.000.

Y la tercera afirmó que se reencontraron en 2015 en un cursillo de abogacía. Cantero le ofreció un lugar en la Justicia Federal en 2023. La víctima transfirió más de $3.000.000. Al sospechar y reclamar el dinero en la casa de Cantero, fue amenazada por la imputada.

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El certificado odontológico: el principio del fin

El hilo de mentiras comenzó a desenredarse cuando Cantero faltó a una audiencia el pasado 11 de febrero. Presentó un certificado médico firmado por el Dr. Santiago Molina, que indicaba un reposo de hasta 120 días por una supuesta cirugía.

Sin embargo, el odontólogo denunció que el documento era falso: no era su letra, ni su sello, ni su firma. El profesional aclaró que Cantero era paciente suya pero que nunca se realizó la cirugía mencionada, sumando así el delito de falsificación y uso de documento privado.

En la audiencia de formalización, el Juez de Garantías Diego Sanz resolvió imputarlo por Defraudación por engaño (3 hechos) en concurso real con falsificación de documento privado e Inhibición general de bienes por el plazo de 1 año.

Mientras que la preventiva fue dictada por 7 meses, pero bajo modalidad domiciliaria, dado que la defensa (a cargo de María Filomena Noriega) acreditó que la mujer tiene un bebé de 20 meses en periodo de lactancia y carece de antecedentes previos.

La investigación penal preparatoria se extenderá por un año, mientras se intenta determinar si existen más víctimas de la "ayudante de cocina" que soñaba con ser gestora de la Corte Suprema de la Nación.