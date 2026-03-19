El caso que arrincona a la presunta estafadora: promesas de cargos en la Justicia Federal hasta por $7.000.000

En el primer caso, por la compra de un iPhone, zafó porque llegó a un arreglo. En el segundo hecho, el de los 70.000.000 de pesos por la venta de una casa, quedó imputada, pero consiguió mantener la libertad. En la que sí la tiene complicada es en la tercera causa, por la cual la detuvieron el martes último. Macarena Cantero deberá responder por tres presuntas maniobras fraudulentas a través de las cuales ofrecía empleos dentro de la Justicia Federal a cambio de dinero, incluso hasta 7.000.000 de pesos.

Macarena Cantero , de 30 años, se encuentra alojada en una dependencia policial a la espera de la audiencia en la que el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco , de la UFI Delitos Informáticos, harán saber los nuevos cargos contra ella. Su defensora, la abogada María Filomena Noriega , priorizará el pedido de libertad de la joven mamá, aunque su situación es complicada por la acumulación de causas.

image La causa es investigada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Ella ya conoce de esto. En 2023 fue llevada a la Justicia local por la supuesta estafa con la compra de un iPhone, pero acordó una salida alternativa y consiguió frenar la causa penal. En 2025 fue imputada por una estafa de 70.000.000 de pesos en perjuicio de una familia de Rivadavia, a la que asesoró en un conflicto por una vivienda. En relación con esa causa, nunca estuvo detenida.

Cantero ahora está nuevamente en problemas. La detuvieron el martes último cerca de su casa, en el barrio Escobar, en Rawson, por pedido del fiscal Heredia y la ayudante fiscal Blanco. Y por lo que trascendió, esta causa está relacionada con tres denuncias por estafas por el supuesto ofrecimiento de cargos dentro del Poder Judicial de la Nación y las falsificaciones de firmas. A esto se suma el posible caso, que también se le acumulará, por el certificado trucho que presentó en febrero último para no comparecer ante el juez Diego Manuel Sanz.

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Las denuncias aparecieron este año, pero las supuestas víctimas declararon que las maniobras fraudulentas que atribuyen a Cantero ocurrieron entre 2022 y 2024. En aquel momento no se animaron a denunciar, pero decidieron hacerlo porque descubrieron que la muchacha ya tenía antecedentes como estos.

Todos los detalles de esas denuncias se conocerán en la audiencia de formalización. Pero, por lo que se supo, las supuestas damnificadas aseguraron que Macarena decía tener contactos con altos funcionarios de la Justicia Federal y prometía conseguir un puesto de trabajo dentro de los tribunales. También aseguraron que, a cambio, pedía dinero. Una de las chicas habría dicho que le realizó transferencias por un total de 7.000.000 de pesos y otra por 2.500.000 de pesos a la ahora detenida, pero todo terminó en evasivas.