Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener

Macarena Cantero , la joven sanjuanina que fue imputada por la estafa a un matrimonio y por hacerse pasar por una empleada judicial, volvió a quedar en el ojo de la tormenta cuando no acudió a una audiencia en Tribunales y, para colmo de males, presentó un certificado médico trucho.

El insólito momento se registró la semana pasada, cuando el fiscal Guillermo Heredia se disponía a acusarla formalmente por otro hecho de defraudación y la sospechosa no dio el presente en Tribunales, alegando que se ausentaba por recomendación médica. Dijo que había sido sometida a una operación y por lo tanto debía hacer reposo por un plazo de 90 días.

Sin embargo, el Ministerio Público, que recibió el certificado horas antes de la formalización, descubrió que se trataba de un documento apócrifo. El representante de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos explicó que el profesional que supuestamente habría suscripto la recomendación médica desconoció haberlo hecho y mucho menos haberlo firmado.

Por ese motivo, se llevó adelante la audiencia y el juez de Garantías, Diego Sanz, tomó conocimiento de lo sucedido. Fue por ello que, no sólo declaró la rebeldía de la sospechosa por no acudir al recinto cuando había sido debidamente informada, sino que pidió la detención de Cantero por la maniobra que representaría una tentativa del delito.

Su abogado entonces, Hernán Pascual, se mostró sorprendido con la situación y aclaró que él de buena fe había entregado el certificado. Creyendo en la palabra de su cliente, el defensor tenía previsto representar a la denunciada en el marco de lo legal y, frente a la novedad, se quedó sin palabras ante el magistrado.

Luego del insólito momento y tras permanecer 10 días prófuga, fuentes allegadas a su entorno manifestaron que la joven se entregaría a las autoridades en los próximos días y lo haría con una nueva abogada, Filomena Noriega. La defensora sería su nueva representante en el proceso que afronta.

Esta no es la primera vez que Cantero tiene conflictos con la Justicia, pues el año pasado ya había sido denunciada por estafa y por fingir ser empleada judicial. Lo último ocurrió en julio de 2025, cuando el mismo fiscal y la ayudante fiscal Gabriela Blanco le atribuyeron el presunto delito de estafa por haber engañado a una pareja con 70 millones de pesos.

Acorde trascendió en aquella primera audiencia de formalización, la acusada engaño a las víctimas que habían perdido su casa en Rivadavia con la promesa de que iban a recuperarla. Sin embargo, nada de eso sucedió. La joven se presentó como una persona que llevaba trámites judiciales -también afirmaron que decía ser empleada judicial- y les ofreció asistencia en un conflicto que arrastraban desde hace años.

Se trataba de una disputa legal con una abogada que los había representado en un juicio sucesorio por una propiedad ubicada en Rivadavia. El juicio sucesorio finalizó, pudieron vender la propiedad y con el dinero que ganaron de la venta, Cantero -según la denuncia- los convenció de intentar recuperarla.

Desesperado por volver a la casa, el matrimonio reunió el dinero y se lo entregó a la denunciada sin recibo ni constancia alguna, de acuerdo con las versiones judiciales. Después de ello, los denunciantes no supieron más nada de su asesora legal ni tampoco de los millones que le entregaron.

Antes, en diciembre de 2023, Cantero fue acusada por un comerciante sanjuanino de haberlo engañado con la compra de un teléfono celular. Según el expediente, le habría presentado un comprobante falso de transferencia para simular el pago de un iPhone. Tras la denuncia, la joven devolvió 560 mil pesos a la víctima y logró frenar el avance del proceso judicial en su contra.