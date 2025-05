La presunta estafa de $70.000.000 que involucra a una falsa empleada judicial que ya fue acusada de fraude

Reparación integral Una empleada judicial engañó a comerciante sanjuanino en $560 mil y, para no ir presa, devolverá la plata

La que está en problemas es Macarena Selene Cantero, una joven que aseguraba que cumplía funciones en el Poder Judicial. Fuentes de Tribunales afirmaron que puede que haya trabajado, pero actualmente no. El fiscal Guillermo Heredia junto con personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas allanaron su domicilio en Rawson la semana pasada y secuestraron documentación y otros efectos vinculados al caso. No la detuvieron en razón de que es mamá de un niño pequeño y no hay peligro de fuga, explicaron.