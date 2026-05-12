Intentaron robar un ventilador, un aire y una bicicleta: fueron detenidos

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron aprehendidos en la madrugada de este lunes acusados de intentar robar en una vivienda del Barrio Conjunto XIII. El procedimiento fue llevado adelante por personal de Motorizada N° 5, con apoyo de efectivos de Subcomisaría Cipolletti.

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Según informaron fuentes policiales, el operativo se inició tras un alerta que indicaba que dos sujetos se daban a la fuga desde el Barrio Pedregal en dirección al Barrio 7 Conjunto 2. A partir de esa información, los uniformados realizaron un rastrillaje por la zona y lograron interceptarlos en la intersección de calles Centenario y 2 de Septiembre.

En el lugar fueron identificados como De La Fuente, de 22 años, y Fernández, de 16. Ambos quedaron vinculados a un hecho ocurrido minutos antes en una vivienda de la zona.

De acuerdo al testimonio de la damnificada, una mujer de 27 años, los sospechosos habrían ingresado a su domicilio tras saltar la pared medianera. Una vez dentro, intentaron sustraer distintos elementos, entre ellos un ventilador, el motor de un aire acondicionado y una bicicleta.

Intervino en el caso el ayudante fiscal Andrés Cerutti, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. La causa fue caratulada como robo agravado por escalamiento, participación de un menor y violación de domicilio en concurso real.

En cuanto al menor de edad, por disposición del secretario del Juzgado de Menores, Carlos Ponce, fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD). Mientras tanto, el mayor quedó a disposición de la Justicia.