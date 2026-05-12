martes 12 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Lo condenaron por abuso sexual, lo llevaban a la cárcel y rompió una pared de una patada en Tribunales

Este violento episodio ocurrió tras la lectura del veredicto de la jueza. No había autoridades judiciales presentes, solo efectivos policiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
isc

Un cierre de debate oral que debía ser el punto final de un proceso judicial terminó en un nuevo legajo penal. I.S.C, quien acababa de ser hallado culpable por un delito de abuso sexual, protagonizó un violento incidente en el edificio de Tribunales al arremeter contra la infraestructura del Poder Judicial.

Lee además
intentaron robar un ventilador, un aire y una bicicleta: fueron detenidos
En Capital

Intentaron robar un ventilador, un aire y una bicicleta: fueron detenidos
le devolveran $9.000.000 a la empleada judicial que compro muebles por instagram y nunca le llegaron
Judiciales

Le devolverán $9.000.000 a la empleada judicial que compró muebles por Instagram y nunca le llegaron

El hecho ocurrió este lunes 11 de mayo, alrededor de las 19:00 horas, en la Sala 2, en el edificio ubicado por calle Rivadavia, en Capital. Minutos antes, I.S.C escuchó de boca de la Jueza de Garantías el veredicto de culpabilidad donde se lo investigaba por el delito de abuso sexual.

En la causa de abuso la jueza le dictó una pena de 7 años, se unificó con una anterior de 3 años y quedó una única de 10 años.

Una vez finalizada la audiencia y tras el retiro de los magistrados, abogados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, el ambiente se tensó. Mientras el personal policial procedía a colocarle las esposas para trasladarlo nuevamente a los calabozos y, posteriormente, al Servicio Penitenciario Provincial, el condenado reaccionó de forma inesperada.

Según consta en el informe oficial, en el preciso momento en que los efectivos se disponían a sacarlo de la sala, Castro lanzó un violento puntapié hacia una de las paredes internas de durlock, situada justo al costado de la puerta de salida. El impacto fue de tal magnitud que produjo un boquete en la estructura.

pared rota

El daño causado no quedará impune. Tras el incidente, se hizo presente el ayudante fiscal en turno de Flagrancia, quien, al constatar los daños en el patrimonio del Poder Judicial de la Provincia de San Juan, ordenó el inicio el procedimiento de Flagrancia.

A I.S.C., quien ya cargaba con la condena por abuso, se le imputa ahora una nueva calificación legal de daño agravado.

Temas
Seguí leyendo

En Rawson: se enojó con el colectivero porque no se paró donde quería, le dio una trompada y amenazó con "pincharlo"

Violento intento de robo a la movilidad que trasladaba a un cantante sanjuanino

Detuvieron al ladrón que robó en una escuela en Rivadavia y ofreció el botín en una lomoteca

El colmo: robaron equipos de comunicación valuados en 30.000 dólares de una agencia de seguridad

Un conocido empresario sanjuanino es juzgado por la supuesta golpiza y amenaza contra su expareja

Tragedia en Ullum: un hombre murió electrocutado mientras reparaba una cortadora de fiambre

Una adolescente fue atacada a cuchillazos por dos ladrones en una parada de Rawson

Tras ser acusados de robo, los empleados judiciales fueron suspendidos por la Corte de Justicia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ariel Eduardo Jaime en uno de los eventos sociales de su empresa.
En el banquillo del acusado

Un conocido empresario sanjuanino es juzgado por la supuesta golpiza y amenaza contra su expareja

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Registran actividad geotérmica en un volcán que se consideraba extinto: está cerca de San Juan
Novedad científica

Registran actividad geotérmica en un volcán que se consideraba extinto: está cerca de San Juan

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito
Tragedia en calle Vidart

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito

Ariel Eduardo Jaime en uno de los eventos sociales de su empresa.
En el banquillo del acusado

Un conocido empresario sanjuanino es juzgado por la supuesta golpiza y amenaza contra su expareja

Cuenta regresiva en el Híper: confirmaron cuándo abrirá La Anónima
Últimos días

Cuenta regresiva en el Híper: confirmaron cuándo abrirá La Anónima

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: Me la paso haciendo cuentas en la cabeza video
Crisis

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: "Me la paso haciendo cuentas en la cabeza"

Te Puede Interesar

Aunque en San Juan nunca se ha registrado un caso de hantavirus, el área de Zoonosis de la provincia sigue de cerca la situación y se mantiene en alerta.
Prevención

Hantavirus: en qué zonas de San Juan está el ratón que lo transmite y, ¿hubo casos en la provincia?

Por Daiana Kaziura
Fabián Martin, en la Feria del libro esta semana.
Estrategia electoral en San Juan

"Si vamos divididos, restamos fuerzas": la advertencia de Fabián Martín sobre el 2027 y el guiño a los libertarios

Le devolverán $9.000.000 a la empleada judicial que compró muebles por Instagram y nunca le llegaron
Judiciales

Le devolverán $9.000.000 a la empleada judicial que compró muebles por Instagram y nunca le llegaron

San Juan también marcha contra el desfinanciamiento universitario: cómo será el recorrido
Servicio

San Juan también marcha contra el desfinanciamiento universitario: cómo será el recorrido

Imagen ilustrativa
El mundo del revés

El colmo: robaron equipos de comunicación valuados en 30.000 dólares de una agencia de seguridad