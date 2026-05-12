Lo condenaron por abuso sexual, lo llevaban a la cárcel y rompió una pared de una patada en Tribunales

Un cierre de debate oral que debía ser el punto final de un proceso judicial terminó en un nuevo legajo penal. I.S.C, quien acababa de ser hallado culpable por un delito de abuso sexual, protagonizó un violento incidente en el edificio de Tribunales al arremeter contra la infraestructura del Poder Judicial.

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El hecho ocurrió este lunes 11 de mayo, alrededor de las 19:00 horas, en la Sala 2, en el edificio ubicado por calle Rivadavia, en Capital. Minutos antes, I.S.C escuchó de boca de la Jueza de Garantías el veredicto de culpabilidad donde se lo investigaba por el delito de abuso sexual.

En la causa de abuso la jueza le dictó una pena de 7 años, se unificó con una anterior de 3 años y quedó una única de 10 años.

Una vez finalizada la audiencia y tras el retiro de los magistrados, abogados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, el ambiente se tensó. Mientras el personal policial procedía a colocarle las esposas para trasladarlo nuevamente a los calabozos y, posteriormente, al Servicio Penitenciario Provincial, el condenado reaccionó de forma inesperada.

Según consta en el informe oficial, en el preciso momento en que los efectivos se disponían a sacarlo de la sala, Castro lanzó un violento puntapié hacia una de las paredes internas de durlock, situada justo al costado de la puerta de salida. El impacto fue de tal magnitud que produjo un boquete en la estructura.

pared rota

El daño causado no quedará impune. Tras el incidente, se hizo presente el ayudante fiscal en turno de Flagrancia, quien, al constatar los daños en el patrimonio del Poder Judicial de la Provincia de San Juan, ordenó el inicio el procedimiento de Flagrancia.

A I.S.C., quien ya cargaba con la condena por abuso, se le imputa ahora una nueva calificación legal de daño agravado.