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Tragedia en Ullum: un hombre murió electrocutado mientras reparaba una cortadora de fiambre

La investigación reveló una precaria y peligrosa conexión clandestina que electrificaba toda la vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
electrocutado

Un hombre , identificado como César Fernando Vedia, falleció este lunes en el departamento de Ullum luego de recibir una descarga eléctrica en su domicilio, ubicado en la calle Proyectada del Asentamiento Villa del Lago. El hecho ocurrió cuando la víctima intentaba reparar una máquina de cortar fiambre marca Panini destinada al uso en un kiosco familiar situado en la misma propiedad.

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Según el informe de la UFI Delitos Especiales, tras desarmar el equipo y conectarlo a un tomacorriente en la cocina, Vedia sufrió un shock eléctrico que le provocó un desvanecimiento inmediato. A pesar de la asistencia inicial de sus familiares y vecinos, y de su posterior traslado en ambulancia al Hospital Marcial Quiroga, el hombre ingresó al nosocomio sin signos vitales.

En el lugar trabajaron personal de la Comisaría 15, Policía Científica, Bomberos, efectivos del D4 y técnicos de la empresa Naturgy. Las inspecciones técnicas determinaron que el medidor de la vivienda presentaba una fuga de electricidad a tierra. Asimismo, se constató la existencia de una conexión clandestina mediante la cual se suministraba energía a viviendas vecinas, observándose además que el cableado interno carecía de las medidas de seguridad y resguardo normativas.

La investigación judicial, a cargo del fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra, procedió al cierre y preservación del inmueble debido a que la propiedad continuaba recibiendo carga eléctrica incluso después de que se cortara la conexión principal. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, mientras se busca determinar el origen exacto de la sobrecarga de energía detectada en el lugar.

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