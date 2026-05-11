Con casi cuatro veces más alcohol de lo permitido, chocó contra un auto estacionado en Caucete

Un fuerte choque registrado durante las últimas horas del domingo generó preocupación en el interior del barrio Ruta 20, en Caucete. El hecho ocurrió sobre calle Caseros y tuvo como protagonista a un conductor que manejaba en avanzado estado de ebriedad.

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De acuerdo a fuentes policiales, el conductor fue identificado como Luis Becerra, de 42 años, quien circulaba a bordo de un Fiat Duna cuando, por motivos que son materia de investigación, terminó impactando contra un Renault 19 que se encontraba estacionado.

El vehículo afectado pertenece a Hugo Fernández y, producto del fuerte golpe, ambos rodados sufrieron importantes daños materiales, principalmente en la parte delantera. Las imágenes posteriores al siniestro reflejaron la magnitud del impacto.

A pesar de la violencia del choque, Becerra no necesitó asistencia médica. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los efectivos fue el resultado del test de alcoholemia realizado en el lugar.

Según indicaron las fuentes, la prueba arrojó 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que representa casi cuatro veces el máximo permitido para conducir, establecido en 0,50 g/l.

Tras el procedimiento, al conductor se le labró la correspondiente actuación judicial y quedó vinculado a la causa, aunque permanece en libertad. En el hecho intervino la UFI Delitos Especiales, que llevó adelante las primeras pericias.