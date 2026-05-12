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Marquesado

Detuvieron al ladrón que robó en una escuela en Rivadavia y ofreció el botín en una lomoteca

El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Oeste de la Policía. Cabe destacar que al principio solo se hizo el secuestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras la devolución de los objetos al establecimiento educativo, personal policial fue a la búsqueda del supuesto ladrón tras una orden de aprehensión emitida por la Justicia. El operativo lo llevó a cabo personal de la Brigada Oeste y lo detuvieron.

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Autoridades de la escuela de Marquesado junto con la Polic&iacute;a cuando fueron devueltos los objetos

Autoridades de la escuela de Marquesado junto con la Policía cuando fueron devueltos los objetos

El mismo quedó en la mira por el presunto delito de robo y quedó en los radares del fiscal Miguel Gay de UFI Delitos Contra la Propiedad.

El robo a este establecimiento se registró el pasado sábado 9 de mayo. Autores desconocidos ingresaron y se llevaron un ventilador, dos reflectores y dos estufas a gas. Pero el ladrón, identificado como Matías Aguilera, tuvo una idea que lo dejó en jaque y en la mira como el autor, intentó vender esos artefactos en una lomoteca cercana.

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