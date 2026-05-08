En Rawson: intentó escapar de la Policía arrojándoles el celular que había robado

Un insólito episodio de inseguridad terminó con un adolescente detenido en Rawson. Todo comenzó alrededor de las 21:10 horas, cuando un joven de 17 años le arrebató sus pertenencias a una chica de 15 años en las inmediaciones de calle Frías y Dr. Ortega (Superiora).

En Rawson Robó un celular con un arma de juguete, lo arrojó a un techo y terminó detenido gracias a la ayuda de los vecinos

En las redes La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: "Qué asco que das"

Lo que el delincuente no esperaba fue la inmediata reacción de la víctima quien no se amedrentó y comenzó a perseguirlo mientras daba aviso a las autoridades.

Alertados por el operador del CISEM, efectivos policiales que se encontraban de recorrida interceptaron la situación en el interior del Barrio La Estación. Al llegar a la Manzana 23, los uniformados visualizaron a la damnificada forcejeando con el malviviente, identificado como S.M.C.

En un intento desesperado por desvincularse del delito y facilitar su huida, el joven les arrojó el teléfono celular -un iPhone 15 Black- a los policías y emprendió una veloz carrera. La fuga terminó pocos metros después, cuando el sospechoso se refugió en una vivienda cercana. Con la autorización de la propietaria del inmueble, los efectivos ingresaron y lograron reducir al implicado.

Tras ser aprehendido, el menor confesó haber ocultado el resto de lo robado. Según informaron los cabos Héctor Escudero y Jonathan Aguirre, el menor manifestó haber dejado una mochila escondida bajo un puente en el ingreso al domicilio donde intentó guarecerse. Los efectivos regresaron al lugar y recuperaron el efecto sustraído.

Debido a la tensión en la zona, el operativo debió ser trasladado a la sede de la Motorizada N° 2 para resguardar la integridad física de los policías y del propio detenido ante la posible intervención de vecinos. En el caso tomó intervención el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia y el juez ordenó que el menor sea enviado al CAD.