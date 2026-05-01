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En Médano de Oro

Previo al Día del Trabajador, a una familia de Rawson le robaron una máquina valuada en $11.000.000

Se trata de una perforadora que la familia usa para trabajar, por lo que quedaron sin nada. Piden ayuda para recuperar la máquina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ua familia de Rawson quedó sin trabajo porque le robaron una máquina millonaria.

Ua familia de Rawson quedó sin trabajo porque le robaron una máquina millonaria.

A días del Día del Trabajador, una familia del departamento Rawson sufrió el robo de su principal herramienta laboral: una perforadora valuada en $11.000.000. El hecho ocurrió en la zona de Médano de Oro y dejó a los damnificados sin posibilidad de continuar con su actividad, por lo que solicitan colaboración para recuperarla.

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El robo tuvo lugar en un terreno ubicado en Calle 10 y Punta del Monte, en Médano de Oro, donde la maquinaria había quedado instalada desde el sábado pasado. Según relató Braian Zárate, integrante de la familia afectada, al regresar al lugar el miércoles para retomar las tareas, la perforadora ya no estaba.

La máquina sustraída constituye el principal recurso de trabajo de la familia Zárate, oriunda de Villa Huarpe, en Pocito, quienes dependen exclusivamente de esta actividad para subsistir. “Nos dejaron sin nada”, expresaron con preocupación, al tiempo que apelaron a la solidaridad de la comunidad para dar con el paradero del equipo.

Zárate también señaló que, por las características del equipo, no se trataría de un robo improvisado. “Sospechamos que pueden ser personas del mismo rubro, porque no cualquiera puede desarmar y trasladar una perforadora”, indicó.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría de Médano de Oro, desde donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. En paralelo, los investigadores trabajan en la recolección de imágenes de cámaras de seguridad de la zona que puedan aportar pistas sobre el hecho.

FUENTE: Antátida Medios

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