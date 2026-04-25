Dos motos robadas fueron recuperadas en distintos operativos en Rawson y Sarmiento

En el marco de distintos operativos policiales, efectivos lograron recuperar dos motocicletas que registraban pedido de secuestro por robo. Los procedimientos se desarrollaron en Rawson y Sarmiento, con intervención de unidades especializadas y del sistema de Flagrancia.

El primero de los hechos ocurrió en Villa Krause, en la intersección de Mendoza y Boulevard Sarmiento, frente al mayorista Lorenzo. Personal del Comando Radioeléctrico Sur realizaba actuaciones cuando, durante la requisa de un aprehendido, encontró una llave de motocicleta entre sus pertenencias.

A partir de ese hallazgo, los uniformados verificaron un rodado estacionado en las inmediaciones. Se trataba de una Motomel Smash 110 cc que presentaba una irregularidad en su dominio, ya que la patente colocada correspondía a otro vehículo, una Zanella ZB, según el sistema SICOP. Tras inspeccionar el número de motor y chasis, confirmaron que la motocicleta era en realidad una Gilera Smash 110, vinculada a un robo agravado denunciado el pasado 12 de abril en la Comisaría 24ª.

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Ante esta situación, el fiscal de turno del Sistema Acusatorio, Alejandro Díaz, ordenó el secuestro del rodado y su traslado a la sede jurisdiccional para continuar con las actuaciones correspondientes.

Por otro lado, en Sarmiento, personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 llevó adelante un procedimiento en calle Valencia y Carmona, en la zona de Cochagual Norte, donde recuperaron una motocicleta Corven Energy 110 cc.

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El rodado no tenía patente colocada y, tras la verificación, se constató que tenía pedido de secuestro vigente por un hecho de robo ocurrido en septiembre de 2024. La solicitud había sido emitida el 26 de ese mes por la UFI Delitos contra la Propiedad, con intervención de la Comisaría 4ª.

La moto se encontraba en poder de una mujer de apellido Campillay, de 39 años, domiciliada en la zona, quien quedó vinculada a la causa. Por disposición de la ayudante fiscal Claudia Vila, se procedió al secuestro del vehículo y de la documentación correspondiente. Además, se ordenó iniciar actuaciones judiciales y citar a la damnificada para que realice el reconocimiento del rodado recuperado.