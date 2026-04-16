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Intervino la Justicia

Detuvieron a una pareja por intentar robar una moto en Pocito

El hecho ocurrió en el barrio Conjunto 4, donde los sospechosos ingresaron a una vivienda, cortaron la luz y dañaron el medidor. Fueron interceptados a pocas cuadras con un destornillador y la moto que intentaban sustraer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una pareja fue detenida en la mañana de este miércoles en Pocito, acusada de intentar sustraer una motocicleta del interior de una vivienda. El hecho quedó caratulado como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y es investigado por la UFI Flagrancia.

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Todo comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre y una mujer que habían salido de una casa ubicada en el barrio Conjunto 4. Con los datos aportados, personal del Comando Radioeléctrico Sur realizó recorridas por la zona y logró interceptar a dos sospechosos en inmediaciones de calle Frías y Callejón San Martín.

Durante el palpado de urgencia, los efectivos encontraron entre las prendas de la mujer un destornillador, elemento que habría sido utilizado para cometer el ilícito.

Posteriormente, los uniformados se dirigieron al domicilio señalado, donde entrevistaron a la damnificada, una mujer de 33 años. Según relató, los delincuentes ingresaron a su vivienda con intenciones de robo, cortaron el suministro eléctrico y provocaron daños en el medidor.

Además, intentaron llevarse una motocicleta Honda Wave de color azul, la cual fue encontrada cerca del portón de egreso, aparentemente lista para ser retirada del lugar.

En el procedimiento se secuestraron tanto el rodado como el destornillador. Intervino el ayudante fiscal Germán Kuk, quien, tras comunicarse con la fiscal de turno Yanina Galante, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

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