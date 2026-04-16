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Robó un posnet y un parlante de un mercado, pero lo atraparon a los pocos metros

La Policía lo interceptó tras un alerta del CISEM en plena recorrida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre de 28 años fue aprehendido durante la madrugada, acusado de robo en grado de tentativa, luego de ser sorprendido con distintos elementos que habrían sido sustraídos de un comercio.

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El procedimiento se inició alrededor de las 3:03, cuando efectivos de la Comisaría 17° fueron alertados por el CISEM. Mientras realizaban recorridas por calle Tucumán hacia el norte, a pocos metros de Saires, observaron a un individuo que coincidía con la descripción aportada y que llevaba un objeto bajo el brazo.

Al ser entrevistado, los policías le solicitaron que exhibiera sus pertenencias. En ese momento, el sujeto extrajo de su campera un parlante portátil, un posnet de color amarillo de Mercado Pago, un cargador múltiple y otro dispositivo de cobro. Además, desde una riñonera negra sacó un teléfono celular. Ante la consulta sobre la procedencia de los objetos, respondió que se dedicaba a realizar cobros, aunque se mostró molesto cuando le pidieron que encendiera el teléfono.

La situación se tornó tensa cuando los efectivos intentaron aprehenderlo, ya que el hombre reaccionó con golpes de puño y patadas, sin llegar a lesionar al personal. Finalmente, fue reducido.

Posteriormente, los uniformados inspeccionaron un comercio cercano, identificado como “Nav-Ro Carnes”, donde detectaron una ventana forzada. Tras comunicarse con la propietaria, esta se hizo presente en el lugar y confirmó el faltante de los elementos encontrados en poder del sospechoso. También se constató que llevaba cables en la riñonera.

La damnificada indicó que el celular sería de marca TCL, aunque no pudo precisar el modelo.

En el caso intervino el Sistema Acusatorio y se hizo presente el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, Marcelo Bustos Meglioli, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

El detenido, identificado como Ibáñez, quedó vinculado a una causa caratulada como robo en grado de tentativa.

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