Aparecieron más pintadas amenazantes en escuelas de San Juan

Una nueva inscripción intimidante fue detectada en un establecimiento educativo y generó preocupación en la comunidad escolar. El mensaje, hallado en uno de los baños, hacía referencia a un supuesto ataque armado previsto para el viernes 17 de abril, lo que motivó la intervención de autoridades y fuerzas de seguridad.

Preocupación "Harta de que se burlen de mí": alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país

El episodio se suma a lo ocurrido este jueves en un colegio de Rivadavia, donde apareció un escrito con la frase: “Harta que se burlen de mí, mañana los mato a todos 17/04”. En ambos casos, por el momento no se logró identificar a los autores.

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La situación encendió las alertas entre directivos, docentes y familias, en un contexto de creciente preocupación por este tipo de amenazas.

Un fenómeno que se replica en el país

En distintas provincias se detectaron mensajes similares, muchos de ellos vinculados a supuestos tiroteos, lo que derivó en la activación de protocolos preventivos. De acuerdo a lo que trascendió, algunas de estas inscripciones podrían estar relacionadas con desafíos virales que circulan entre estudiantes y que buscan generar temor o desalentar la asistencia a clases.

No obstante, las autoridades mantienen la cautela y analizan cada caso de manera particular, ante el incremento de episodios de este tipo en el ámbito educativo.

Pese a la inquietud, durante la jornada la actividad escolar se desarrolló con normalidad en la institución ubicada en la intersección de avenida Alem y avenida Libertador. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, quienes dialogaron con las autoridades para interiorizarse sobre lo sucedido y evaluar posibles medidas.

En principio, está previsto que el dictado de clases continúe con normalidad el viernes, aunque no se descarta la implementación de acciones preventivas adicionales. Desde la conducción del establecimiento transmitieron tranquilidad y señalaron que, en base a los primeros indicios, podría tratarse de una situación similar a otras amenazas registradas anteriormente.

En paralelo, desde la institución solicitaron a las familias que controlen los elementos que los estudiantes llevan a la escuela, con el objetivo de evitar el ingreso de objetos peligrosos.

Sin embargo, la preocupación persiste entre algunos padres. Una madre expresó que aún no se informaron medidas concretas de seguridad y manifestó inquietud por la posibilidad de accesos sin control en el edificio escolar.