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Preocupación

"Harta de que se burlen de mí": alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país

La advertencia fue hallada este jueves en un establecimiento educativo local. El escrito hacía referencia a un presunto ataque para este viernes y generó la activación de protocolos, en un contexto nacional marcado por amenazas similares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un mensaje intimidante encendió las alarmas este jueves en un colegio de Rivadavia. Según confirmaron fuentes calificadas a este medio, el escrito decía: “Harta que se burlen de mí, mañana los mato a todos 17/04”, en alusión al viernes.

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De acuerdo a la información oficial, el mensaje fue detectado dentro del establecimiento educativo. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona autora.

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Un fenómeno que se replica en el país

Casos con mensajes de características casi idénticas fueron reportados en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego, entre otras. En varios de ellos, las advertencias incluían frases como “mañana tiroteo, no vengan”, lo que motivó la activación de protocolos de seguridad en instituciones educativas.

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Ante este escenario, las autoridades nacionales y provinciales analizan si se trata de un fenómeno vinculado a desafíos virales en redes sociales o de situaciones concretas de intimidación.

Antecedentes y preocupación oficial

El incremento de estos episodios mantiene en alerta a las autoridades educativas y de seguridad. En algunas jurisdicciones se avanzó con reuniones preventivas y medidas específicas para reforzar controles.

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En Tucumán, por ejemplo, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó recientemente un decreto orientado a fortalecer las acciones de prevención, control y sanción frente a amenazas en escuelas.

Asimismo, desde distintos ámbitos se busca evitar que se repitan hechos graves como el ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente de 15 años asesinó a un compañero dentro de un establecimiento educativo.

En ese marco, también se puso el foco en comunidades digitales como la denominada “True Crime Community (TCC)”, en las que se comparten y analizan casos de tiroteos escolares, principalmente en Estados Unidos, y que son objeto de seguimiento por parte de investigadores.

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