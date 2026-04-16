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Preocupación

Alerta por amenazas de tiroteos en diversos colegios de siete provincias

En las últimas horas hubo en Buenos Aires, Capital Federal, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén y hasta Tierra del Fuego.

Por Agencia NA
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Hubo alerta en varios colegios de la Argentina por diversas amenazas de tiroteos que provocaron la activación de protocolos. Debido a que se trataron de pintadas similares, buscan establecer si se trató de un reto viral en redes sociales o si está asociado a una intimidación concreta.

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Desde hace meses el país afronta una grave complicación respecto a los estudiantes y las diversas amenazas por posibles ataques o tiroteos en instituciones educativas. En las últimas horas se conocieron casos en Buenos Aires, Capital Federal, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén y hasta Tierra del Fuego.

"Mañana 15/4 tiroteo, no vengan", apareció escrito en una pared de la provincia de Córdoba, mensaje similar al que fue hallado después en el barrio porteño de Caballito, en la ciudad de La Plata y hasta en Tucumán, supo la Agencia Noticias Argentinas.

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La preocupación es total, pero las autoridades sospechan que en esta ocasión las intimidaciones están ligadas a un reto viral de redes sociales, aunque no cesan con los operativos para evitar cualquier conflicto.

Una de las medidas tomadas por las autoridades fueron la organización de reuniones y la activación de protocolos para saber los pasos a seguir.

A su vez, se supo que el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, firmó un decreto para reforzar las medidas de prevención, control y sanción frente a situaciones en las escuelas.

Alerta en escuelas del país. Foto: Agencia NA (redes sociales)

El mensaje de las autoridades es claro. No quieren que vuelva a ocurrir el caso de Gino C. un menor de 15 años que mató a un compañero en su colegio de San Cristóbal, Santa Fe.

En esta ocasión, como así también en otros 15 casos, las autoridades informaron que están inversos en culturas subdigitales, una de ellas conocidas como True Crime Community (TCC), en la cual una comunidad conoce y estudia sobre diversos tiroteos y masacres escolares en Estados Unidos.

FUENTE: Agencia NA

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