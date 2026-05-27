Alerta sanitaria por el aumento en la circulación de virus respiratorios

La circulación de virus respiratorios muestra un aumento Argentina impulsada casi exclusivamente por la influenza A(H3N2), enfermedad en la que se observó también un aumento en la positividad, pasando de un 33,3% en la semana epidemiológica (SE) 18 a un 42,2% en la 19.

Así lo indicó un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el cual se señaló además que, en lo que refiere a la caracterización genómica, la ANLIS Malbrán detectó 11 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K) entre las muestras enviadas de los casos confirmados en semanas anteriores.

De esta manera, ya son 194 los casos detectados correspondientes a este subclado, de los cuales 161 corresponden al año en curso y representan el 92% de los casos de H3N2 secuenciados y, si bien se mantiene la amplia distribución geográfica en 23 jurisdicciones, se observa una mayor concentración en las regiones del Noroeste (NOA) y Centro.

Entre las recomendaciones para prevenir la circulación de los virus respiratorios se encuentra la vacunación, especialmente, en los grupos de riesgo, mientras que también, ante la presencia de fiebre o síntomas gripales, se debe acudir temprano al médico para evitar que el cuadro se agrave.

Además, se recomienda quedarse en casa si hay síntomas, al menos uno o dos días, para evitar contagiar, ventilar ambientes, higiene de manos frecuente, cubrirse al toser o estornudar, con el pliegue del codo y usar pañuelos descartables.

FUENTE: Agencia NA