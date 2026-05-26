Impacto en Santiago del Estero por el nacimiento de una beba de 6,5 kilos

La pequeña Nazarena nació en el CIS Banda y su caso rápidamente se volvió viral en redes sociales. El embarazo había sido considerado de riesgo por el gran tamaño de la recién nacida, aunque tanto ella como su mamá evolucionan favorablemente.

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El nacimiento de Nazarena causó sorpresa entre médicos, enfermeros y pacientes del Centro Integral de Salud Banda, en Santiago del Estero. La beba llegó al mundo con un peso fuera de lo común: 6,5 kilos, una cifra que llamó la atención incluso dentro del ámbito médico.

La mamá de la recién nacida, Yohana, oriunda de la localidad de Colonia Dora, atravesó un embarazo catalogado como de alto riesgo debido al tamaño de la bebé. El parto se realizó durante la semana 38 de gestación y, pese a la complejidad del cuadro, no se registraron complicaciones importantes.

“Fue difícil porque me decían que era riesgoso, pero gracias a Dios salió todo bien”, contó la mujer en un video que comenzó a circular en TikTok y que rápidamente se viralizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2059431646655390002&partner=&hide_thread=false Nació una super bebé de más de 6 kilos en Santiago del Estero. pic.twitter.com/C3AUsAdJCm — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 27, 2026

Actualmente, tanto la madre como la pequeña permanecen internadas bajo observación y controles médicos habituales. Según relató Yohana, Nazarena nació en perfecto estado de salud y presenta una evolución favorable.

El caso generó repercusión también porque no es la primera vez que la mujer tiene hijos con peso superior al promedio. Su primera hija nació con 3,8 kilos, mientras que el segundo pesó 4 kilos.

En redes sociales, las imágenes de la recién nacida junto a su mamá despertaron una ola de comentarios y mensajes de felicitaciones. Muchos usuarios comenzaron a llamarla la “superbebé santiagueña” por su impactante tamaño.

Desde el ámbito médico explican que los bebés que nacen con más de 4 kilos son considerados macrosómicos, una condición que puede incrementar los riesgos durante el parto. En este caso, el seguimiento profesional permitió que el nacimiento se desarrollara sin mayores inconvenientes.

Mientras continúa recuperándose en el CIS Banda, Nazarena ya se convirtió en una de las historias más comentadas de las últimas horas en Santiago del Estero.