El médico que operó a Maradona respaldó a Luque en el juicio por su muerte

Una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona dejó declaraciones que beneficiaron al neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en la causa. El especialista Pablo Rubino , encargado de operar al ex futbolista por el hematoma subdural, sostuvo ante el tribunal que la intervención quirúrgica era necesaria y se realizó de manera preventiva.

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La jornada se desarrolló este miércoles en los Tribunales de San Isidro, en el marco del proceso judicial que investiga las circunstancias que rodearon la muerte del ídolo argentino. El debate oral se retomó luego de que el primer juicio fuera anulado tras la polémica por el documental protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach.

Durante su declaración, Rubino explicó que Maradona llegó desde una clínica de La Plata algo desorientado, aunque aseguró que evolucionó favorablemente tras la operación. Según indicó, el ex entrenador abandonó la Clínica Olivos en buen estado general y sin inconvenientes cardíacos.

“Era mejor operar para prevenir y no tener que intervenir de urgencia después”, señalaron fuentes vinculadas al caso sobre los dichos del neurocirujano.

En la audiencia también declaró la psiquiatra Ana Marcela Campos Waisman, enviada por Swiss Medical para supervisar el tratamiento indicado por Agustina Cosachov. La profesional consideró adecuado el esquema de medicación suministrado al ex capitán de la Selección argentina y remarcó que las drogas recetadas no resultaban contraproducentes según los estudios toxicológicos realizados.

Además, sostuvo que era habitual el intercambio profesional entre Cosachov y otros integrantes del equipo médico, entre ellos el psicólogo Carlos Díaz, para evaluar cuestiones relacionadas con la farmacología y el estado general del paciente.

Otro de los testimonios destacados fue el del ex director de la Clínica Olivos, Federico Dimitroff, quien reveló que desde ese centro médico habían sugerido derivar a Maradona a una institución de rehabilitación motriz, y no a un establecimiento especializado en adicciones.

De acuerdo con fuentes presentes en la audiencia, Dimitroff coincidió con Rubino en que el ex futbolista no presentaba patologías coronarias y señaló que las decisiones médicas eran encabezadas principalmente por Luque y Cosachov.

En la causa también están imputados la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón y Mariano Perroni, coordinador de enfermería. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual en la investigación por la muerte de Diego Armando Maradona.