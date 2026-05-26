martes 26 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Expectativa

Milei afirmó que es "altamente probable" la visita del papa León XIV a la Argentina

El Presidente dijo que la gestión del canciller Quirno permitió cerrar posiciones y es “muy probable“ que se concrete en el mes de noviembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei consideró “altamente probable” que el papa León XIV visite este año la Argentina, y estimó que la llegada del Pontífice podría darse “en noviembre” próximo.

Lee además
el grupo werthein toma el control total de tyc sports y redefine el mapa mediatico para el mundial 2026
Medios

El Grupo Werthein toma el control total de TyC Sports y redefine el mapa mediático para el Mundial 2026
entre rios presento su reforma previsional: suba de edad, nuevo calculo de haberes y aporte extraordinario
Fuertes modificaciones

Entre Ríos presentó su reforma previsional: suba de edad, nuevo cálculo de haberes y aporte extraordinario

Es altamente probable (la visita del Papa), salvo alguna desgracia”, aseguró Milei, quien señaló que “a gestión del canciller (Pablo) Quirno permitió cerrar posiciones y afirmó: "Es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina”.

La mención de Milei en declaraciones a Radio Mitre es una de las primeras afirmaciones públicas sobre el posible viaje de León XIV a la Argentina, sobre el que se difundieron múltiples versiones, tanto en la prensa del Vaticano como en medios internacionales.

El sitio oficial del Vaticano todavía no incluyó ningún viaje a tierras americanas en la agenda formal prevista para 2026, ya que hasta ahora las visitas confirmadas son a países de Europa y África.__IP__

Sin embargo, de manera extraoficial, se viene mencionado con insistencia la posibilidad de un viaje en noviembre, en el que el Pontífice podría visitar Perú donde vivió durante años como misionero hasta llegar a ser obispo en Chiclayo, e incluso obtuvo la ciudadanía de ese país.

Seguí leyendo

De locos: le reclamó a la dueña de un almacén que atendió mal a su hermana y se agarraron de los pelos

Nación deja de financiar los pasajes gratis en micros de larga distancia a discapacitados, trasplantados y niños con cáncer

El ébola enciende las alarmas: qué es y cuál es la situación en Argentina

Miss Universo Argentina 2026: quién es Tamara Rogouski, la primera mamá en ganar la corona nacional

Celebraba el título de Belgrano y cayo al vacío: está grave

Apareció en Chile la joven argentina que era buscada tras advertir que la seguían

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta

Murió un ingeniero al chocar con su Audi y un testigo robó sus pertenencias antes de que lo asistieran

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de locos: le reclamo a la duena de un almacen que atendio mal a su hermana y se agarraron de los pelos
Violento episodio

De locos: le reclamó a la dueña de un almacén que atendió mal a su hermana y se agarraron de los pelos

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta
Imágenes

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa
Trabajo

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Te Puede Interesar

Dónde se originó el gran incendio en Rivadavia: en video, cómo sofocaron las llamas
Imágenes

Dónde se originó el gran incendio en Rivadavia: en video, cómo sofocaron las llamas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paseo Libertad no prevé cambios de cartelería en lo inmediato ante la llegada de La Anónima a l administración del supermercado.
Cambios en el shopping de Capital

El Paseo Libertad sigue funcionando sin cambios y La Anónima abrirá el 12 de junio: qué pasará con los carteles gigantes

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

La historia de la joyita sanjuanina que vive en Estados Unidos, vestirá la camiseta de Uruguay y será compañero del hijo de Forlán
El video

La historia de la joyita sanjuanina que vive en Estados Unidos, vestirá la camiseta de Uruguay y será compañero del hijo de Forlán

El deporte volvió a empujar al turismo en San Juan: más de $8 mil millones en tres días
Oficial

El deporte volvió a empujar al turismo en San Juan: más de $8 mil millones en tres días